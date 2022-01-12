logo

BTC/USD

43844.93

ETH/USD

3374.64

LTC/USD

141.14

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В сети показали, как судьи развлекаются под российский "блатняк" в Запорожье (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В сети показали, как судьи развлекаются под российский "блатняк" в Запорожье (ВИДЕО)

Активист Сергей Стерненко опубликовал видео, где развлекаются судьи

12 января 2022, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В городе Запорожье местные служители Фемиды организовали помпезное празднование в местном развлекательном заведении. В праздничную программу входили караоке и пляски под звуки русского шансона и прочего "блатняка". Гулянки судей сняли на видео и опубликовали в социальных сетях. Они вызвали бурную реакцию юзеров. Видеоролик по профессиональному празднику выложил 12 января на своей странице в социальных сетях общественный активист Сергей Стерненко.

В сети показали, как судьи развлекаются под российский "блатняк" в Запорожье (ВИДЕО)

Видео опубликовал Стерненко (фото из открытых источников)

Здесь также говорится, что такой отдых был приурочен к профессиональному празднику "героев", 15 декабря отмечался День работников суда Украины.

В посте активист отметил, что на видео судьи Шевченковского районного суда г. Запорожья.

"Под русский блатняк развлекаются", — отмечено в тексте.

На видеоролике в центре судья озвучил, как умел свою версию песни, исполняемой звездой шансона из России Михаилом Кругом  "Кольщик". Продолжается веселая программа плясками судей на танцплощадке под музыку других российских музыкальных исполнителей.

По словам активиста Стерненко, это видео не нуждается в комментариях. Это, по его мнению, еще одна из многих причин, почему в нашей стране нужна немедленная судебная реформа.

Также здесь можно увидеть, как поет под караоке на профессиональных торжествах заместитель председателя суда.

В социальных сетях выложенный видеоролик собрал немало возмущенных комментариев. Одни пользователи печально утверждают, что это видео уже ничем не удивляет, другие предлагают начать сбор участникам праздника на билеты в РФ, были и другие отзывы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Винницкой области судьи объявили подозрение.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1613902298948333
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!