В сеть попало видео с борта упавшего самолета в Непале



















15 января самолет компании Yeti Airlines совершал рейс из столицы Непала Катманду в туристический город Покхара потерпел крушение. На борту находились 72 человека включительно с членами экипажа, никто не выжил. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC .

Авиакатастрофа в Непале. Фото из открытых источников

В настоящее время неизвестно, что стало причиной аварии самолета. Как уверяет спикер аэропорта Ануп Джоши, пилот самолета не сообщал о каких-либо препятствиях, а наоборот сказал, что "проблем с погодой не было".

На ранее опубликованных видео было видно, как самолет, приближаясь к аэропорту, резко повернул в сторону и упал на землю неподалеку от реки Сети, всего в километре от территории непальского аэропорта. Теперь в сеть попало видео с борта самолета.

Как сообщает индийский телеканал TV 9, во время полета самолета Yeti Airlines, пассажир из Индии Сону Джайсвал был в прямом эфире в Facebook и транслировал происходящие на самолете события перед моментом авиакатастрофы. Пока нет подтвержденных официальных заявлений о подлинности видео с борта самолета.

Просмотреть видео можно ниже:

Авиакатастрофа с 72 лицами является самой большой в Непале за последние 30 лет. По убеждению местной жительницы, пилот делал все возможное, чтобы посадить самолет в малозаселенном месте. Самолет упал на небольшой территории, где не было жилых массивов.

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