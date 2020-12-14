В Саудовской Аравии взорвался сингапурский нефтяной танкер: названа причина

Сегодня, 14 декабря, в порту Джидда в Саудовской Аравии произошел взрыв на нефтяном танкере под сингапурским флагом. Об этом говорится в заявлении владельца танкера, судоходной компании Hafnia, передает CNN.



В компании сообщают, что танкер получил повреждение от неизвестного внешнего источника во время разгрузки в порту. Что это был за источник – пока не известно. Инцидент произошел примерно в 00: 40 по местному времени. После взрыва на борту танкера произошел пожар, также в Hafnia рассказали о повреждениях корпуса.

"Капитан немедленно прекратил все разгрузочные операции и ввел аварийные процедуры на борту", – говорится в заявлении.

Экипаж потушил пожар с помощью береговой пожарной команды и буксиров, и все 22 моряка не пострадали. В Hafnia отметили, что существует вероятность, что все же произошел небольшой разлив нефти, но подтверждений этому пока нет. Приборы показывают, что уровень нефти на борту находится на том же уровне, что и до инцидента.

Были начаты процедуры охлаждения и инерции грузового пространства (инертность – это введение негорючего газа в замкнутое пространство для уменьшения риска возникновения пожара), чтобы избежать новых потенциальных пожаров, устойчивость судна оценивается перед продолжением любых дальнейших операций, добавили в компании.

В компании Hafnia заявили, что активизировали свою береговую группу реагирования на чрезвычайные ситуации, и все соответствующие органы были проинформированы об этом инциденте.

Отметим, сингапурская компания Hafnia управляет флотом со 178 судов и обеспечивает транспортировку нефти и нефтепродуктов ведущим национальным и международным нефтяным компаниям, крупным химическим компаниям, а также торговым и коммунальным компаниям.

Ранее "Комментарии" писали, что у берегов Саудовской Аравии в Красном море недалеко от границы с Йеменом произошел взрыв нефтяного танкера Agrari.

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