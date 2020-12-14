В Саудовской Аравии взорвался сингапурский нефтяной танкер: названа причина

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 14 декабря, в порту Джидда в Саудовской Аравии
произошел взрыв на нефтяном танкере под сингапурским флагом. Об этом говорится
в заявлении владельца танкера, судоходной компании Hafnia, передает CNN.
В компании сообщают, что танкер получил повреждение от
неизвестного внешнего источника во время разгрузки в порту. Что это был за
источник – пока не известно. Инцидент произошел примерно в 00: 40 по местному
времени. После взрыва на борту танкера произошел пожар, также в Hafnia
рассказали о повреждениях корпуса.
Экипаж потушил пожар с помощью береговой пожарной команды
и буксиров, и все 22 моряка не пострадали. В Hafnia отметили, что существует
вероятность, что все же произошел небольшой разлив нефти, но подтверждений
этому пока нет. Приборы показывают, что уровень нефти на борту находится на том
же уровне, что и до инцидента.
Были начаты процедуры охлаждения и инерции грузового пространства
(инертность – это введение негорючего газа в замкнутое пространство для
уменьшения риска возникновения пожара), чтобы избежать новых потенциальных
пожаров, устойчивость судна оценивается перед продолжением любых дальнейших
операций, добавили в компании.
В компании Hafnia заявили, что активизировали свою
береговую группу реагирования на чрезвычайные ситуации, и все соответствующие
органы были проинформированы об этом инциденте.
Отметим, сингапурская компания Hafnia управляет флотом со 178 судов и обеспечивает транспортировку нефти и нефтепродуктов ведущим
национальным и международным нефтяным компаниям, крупным химическим компаниям,
а также торговым и коммунальным компаниям.
Ранее "Комментарии" писали, что у берегов Саудовской
Аравии в Красном море недалеко от границы с Йеменом произошел
взрыв нефтяного танкера Agrari.
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