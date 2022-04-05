В Рубежном оккупанты выстрелили в цистерну с азотной кислотой: что известно

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Рубежном в результате обстрела оккупантами произошла утечка азотной кислоты. Местных жителей просят соблюдать правила безопасности и не оставлять укрытий. Людям напоминают закрыть двери и окна, следить за направлением ветра.

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"В Рубежном вражеский снаряд попал в цистерну с азотом. Какое количество азота нам точно не известно. Поднялся ярко-ржавый дым. Это вещество достаточно токсичное. Мы не знаем, куда пойдет это облако. Лучше переждать в укрытии. Даже в укрытии наденьте маску, смоченную содовым расствором. Дышите исключительно через влажную ткань. Мы выяснили от работников завода, что там была кислота", — говорит председатель ОВА.

Азотная кислота влияет на дыхательную систему, глаза, слизистые, вызывая ожоги и отравления. У людей от отравления азотной кислотой появляются признаки бронхита, бронхиолита, головокружения, сонливости, в тяжелых случаях может произойти отек легких. Также азотная кислота вызывает некроз роговой оболочки и конъюнктивы глаз.

Поэтому граждане в зоне поражения должны использовать противогазы или защитные маски для лица. Перед использованием маски следует пропитать содовым раствором. Если азотная кислота попала в глаза – их необходимо промыть проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании кислоты на кожу – обработайте пораженную поверхность содовым раствором, водой с мылом.

Как сообщал портал, Центр общественного здоровья предоставил рекомендации, что делать гражданам при возникновении химической аварии. В случае возникновения ситуаций следуйте указаниям местной власти и ГСЧС. В зависимости от того, утечка какого вещества произошла, нужно применять разные методики собственного спасения.

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