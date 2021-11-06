В Ровно жители жалуются на нашествие змей: подробности (ВИДЕО)

В областном центре Ровенщины хозяин, зашедший помыть руки, увидел в своей ванной пресмыкающегося, который не мог выбраться из трубы, потому что ему мешала вставленная там сетка-клапан. Поэтому лесной гость не мог пробраться в квартиру, к счастью ее жителей. Видеоролик, снимавший это происшествие, появился в социальных сетях.

В Ровно жители жалуются на нашествие змей (фото из открытых источников)

Хозяин дома не испугался неожиданного гостя и принялся откручивать крышку фильтра, чтобы оттуда достать змею. Появления которой в городе никто не ожидал.

По его словам, это был очевидно уж, а когда он ужалит, то это не так страшно, как укус настоящей гадюки. Ровенчанин просто шокирован, он комментирует увиденное. Змея в его квартире – совсем неожиданно. Называет ее совсем не цивилизованно, красавица, бл..ь шахматная.

Ровенчане живо комментировали событие. Они говорят, что от такого сюрприза можно упасть и в жар, и в холод. Ведь это пресмыкающийся, который может ужалить. Горожане говорят, что это уж или небольшая "шахматная змея". Иначе этого полесского пресмыкающегося называют водяной уж, потому что сверху у него выделяются пятна, словно на шахматной доске. На Полесье их еще называют гибридом гадюки и ужа. Но, в отличие от змей, этот полесский пресмыкающийся никого не жалит.

Еще одного пресмыкающегося в Ровно, на проспекте Мира сфотографировала другая горожанка. Определить кто это – уж или какой-нибудь другой пресмыкающийся, не удалось. Потому что фото было сделано издалека.

Руководитель Ровенского зоопарка прокомментировал эти визиты полесских гадов. Олег Павлюк говорит, что в ноябре пресмыкающиеся уже спрятались и спят.

По его словам, то, что снято на кадрах видео, им не свойственно. Больше всего это уж, нашедший тайник в подвале ровенской многоэтажки. Когда включили тепло, он пробудился и начал путешествовать. Что касается другого адреса на проспекте Мира, то там змеи могут водиться, потому что недалеко протекает река, — подытожил Олег Павлюк.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровно блоггер назвала жителей родного города алкашами и наркоманами .





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