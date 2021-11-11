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В Ровно турок до смерти забил женщину: подробности трагедии

По словам иностранца, убивать любимую он не хотел

11 ноября 2021, 21:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Ровенское городское судебное учреждение избрало 48-летнему иностранцу из Турции, который обвиняется в умышленном убийстве жительницы города Ровно, меру пресечения. Его отправили в СИЗО на 60 суток без права залога. Об этом сообщает отдел коммуникаций Ровенской областной прокуратуры.

В Ровно турок до смерти забил женщину: подробности трагедии

Мужчина заявил, что убивать любимую не хотел (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, 2 ноября в одном из наемных помещений города его владелица нашла мертвой 38-летнюю горожанку. Полицейские выяснили, что это жилье покойная снимала для своего знакомого – иностранца из Турции, которому еще и помогала в бытовых хлопотах и пропавшему после трагедии.

Полицейские объявили его в государственный розыск. Через несколько дней оперативники отследили маршрут передвижения иностранца и выяснили, что он снова вернулся в город. Он был задержан в районе железнодорожного вокзала 10 ноября.

Как объяснил обвиняемый, он не собирался убить свою любимую женщину. Поругался с ней, потому что ревновал и нанес телесные повреждения. Теперь он будет находиться в колонии немалый срок наказания, от 7 до 15 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области женщина воткнула нож в сердце мужчины. В Ровенской области в одном из населенных пунктов найден мертвым 58-летний крестьянин. Он скончался от ножевого ранения. В этом тяжком преступлении подозревают его гораздо младшую знакомую, с которой он проживал. По обнародованному сообщению, банальная семейная ссора закончилась бедой. 45-летняя сожительница поразила мужчину ножом в грудь. Причина смерти, как показали врачи, – проникающее ножевое колото-резаное впечатление грудной клетки с повреждением сердца.


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Источник: https://pro.gov.ua/vbyvaty-kohanu-ne-hotiv-turok-pidozryuvanyy-u-vbyvstvi-rivnyanky-perebuvatyme-pid-vartoyu
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