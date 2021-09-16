В Ровно мужчина разделся перед патрульными

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Козлова Альбіна
В Ровно молодой человек утром получил админпротокол за совершение домашнего насилия, а позже был арестован за ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.
Мужчину поместили в изолятор, фото Нацполиции
Горожанин на пересечении улиц Павлюченко — Чехова за рулем авто марки "Volkswagen Passat B7" столкнулся с авто марки "Renault Kangoo". Патрульные, прибывшие на место происшествия выяснили, что виновником ДТП является 32-летний водитель "Volkswagen". Мужчина не пропустил другой автомобиль, когда поворачивал налево.
В результате столкновения в одном из автомобилей случилось возгорание электропроводки. Пожарные с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание.
На место происшествия патрульные вызвали "скорую", потому что водитель "Renault" получил травмы. Медики обнаружили у него симптомы закрытой черепно-мозговой травмы, а также перелом руки. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Виновник аварии выбежал из машины и хотел скрыться с места ДТП. Однако его остановили патрульные. Горожанин начал кричать, бросаться вещами и полностью разделся.
Патрульные предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался. Затем мужчину повезли в больницу, но и там задержанный не позволил взять у него анализы. По внешним признакам врач-нарколог сообщил, что задержанный может находиться под действием наркотиков.
Салон автомобиля "Volkswagen" жена задержанного не позволила осматривать. По информации патрульных в салоне находился предмет, похожий на пистолет и средства для употребления наркотиков.
Автомобиль увезли на штраф-площадку. Суд должен принять решение о санкционированном обыске авто задержанного водителя. Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водителю сообщено о подозрении.Как сообщал портал "Комментарии", американские копы расстреляли мужчину посреди дороги.
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