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В Ровно мужчина разделся перед патрульными

Нетрезвый водитель совершил ДТП на пересечении дорог

сегодня, 19:25
Автор:

Козлова Альбіна

В Ровно молодой человек утром получил админпротокол за совершение домашнего насилия, а позже был арестован за ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

В Ровно мужчина разделся перед патрульными

Мужчину поместили в изолятор, фото Нацполиции

Горожанин на пересечении улиц Павлюченко — Чехова за рулем авто марки "Volkswagen Passat B7" столкнулся с авто марки "Renault Kangoo". Патрульные, прибывшие на место происшествия выяснили, что виновником ДТП является 32-летний водитель "Volkswagen". Мужчина не пропустил другой автомобиль, когда поворачивал налево.

В результате столкновения в одном из автомобилей случилось возгорание электропроводки. Пожарные с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание.

На место происшествия патрульные вызвали "скорую", потому что водитель "Renault" получил травмы. Медики обнаружили у него симптомы закрытой черепно-мозговой травмы, а также перелом руки. Пострадавшего госпитализировали в больницу.


В Ровно мужчина разделся перед патрульными - фото 2
В Ровно мужчина разделся перед патрульными - фото 3
В Ровно мужчина разделся перед патрульными - фото 4
В Ровно мужчина разделся перед патрульными - фото 5
В Ровно мужчина разделся перед патрульными - фото 6


Виновник аварии выбежал из машины и хотел скрыться с места ДТП. Однако его остановили патрульные. Горожанин начал кричать, бросаться вещами и полностью разделся.

Патрульные предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался. Затем мужчину повезли в больницу, но и там задержанный не позволил взять у него анализы. По внешним признакам врач-нарколог сообщил, что задержанный может находиться под действием наркотиков.

Салон автомобиля "Volkswagen" жена задержанного не позволила осматривать. По информации патрульных в салоне находился предмет, похожий на пистолет и средства для употребления наркотиков.

Автомобиль увезли на штраф-площадку. Суд должен принять решение о санкционированном обыске авто задержанного водителя. Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водителю сообщено о подозрении.

Как сообщал портал "Комментарии", американские копы расстреляли мужчину посреди дороги.


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Источник: https://rv.npu.gov.ua/news/dtp/u-rivnomu-slidchi-povidomili-pro-pidozru-vodiyu-yakij-u-stani-narkotichnogo-sp-yaninnya-vchiniv-dtp/
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