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В Ровенской области жители села остались без маршруток и "скорой"

Жители Михалина уже даже угрожают полностью перекопать всю дорогу

сегодня, 01:10
Автор:

Лиля Воробьева
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В населенном пункте Михалин, что на Ровенщине, крестьяне живут, как на краю света. Село отрезано от цивилизации, маршрутки и автобусы к нему не едут, потому что дорога вся в больших ухабах. Свои авто крестьяне каждый день ставят на ремонт после поездок. Об этом сообщает "2+ 2".

В Ровенской области жители села остались без маршруток и "скорой"

В Ровенской области жители села угрожают перекопать международную трассу (фото из открытых источников)

Но самое ужасное, что здесь умирают жители, потому что медики не могут добраться до забытого всеми населенного пункта.

По их словам, из Михалина везли в роддом будущую маму. Она начала рожать прямо на дороге, потому что она плохая и вовремя довезти ее не успели.

По этой причине село обходят маршрутки. До ближайшего маршрута нужно одолеть 3 километра ногами.

Представители Службы автодорог Ровенщины объясняют, что каждый год заботятся о средствах на ремонт сельского пути.

Как отметил представитель дорожного ведомства, в списке предложений по выделению финансирования, который представляют на рассмотрение правительства и этот проблемный сельский путь.

Ровенские крестьяне уже доведены до крайностей. Они угрожают чиновникам перекопать всю эту дорогу, чтобы представители власти обратили на нее внимание.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области микроавтобус врезался в грузовик. В Ровенской области, неподалеку от населенного пункта Полицы в четверг, 23 декабря водитель буса въехал в грузовой автомобиль, который стоял на железнодорожном переезде, ожидая, пока проедет поезд. Столкновение, как утверждают в полиции, имело место в 2 часа ночи. Водитель микроавтобуса в районе железнодорожного переезда не сделал остановки, как это предусмотрено правилами, а на скорости въехал в ждущий грузовик, пока промчится поезд.


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Источник: https://2plus2.ua/dzhedai-voiny-dorog/novyny/na-rivnenschini-selyani-pogrozhuyut-perekopati-mizhnarodnu-trasu-yakscho-im-ne-vidremontuyut-dorogu
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