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В Ровенской области женщина вонзила нож в сердце мужчины (ФОТО)

Оба нигде не работали и злоупотребляли спиртным.

6 ноября 2021, 23:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В Ровенской области в одном из населенных пунктов найден мертвым 58-летний крестьянин. Он скончался от ножевого ранения. В этом тяжком преступлении подозревают его гораздо младшую знакомую, с которой он проживал. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Ровенщины.

В Ровенской области женщина вонзила нож в сердце мужчины (ФОТО)

Женщина заявила, что не хотела, чтобы так получилось (фото: Нацполиция)

По обнародованному сообщению, банальная семейная ссора закончилась бедой. 45-летняя сожительница поразила мужчину ножом в грудь. Причина смерти, как показали врачи, – проникающее ножевое колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением сердца.

Ровенские крестьяне на работу не ходили, но часто пили. Ровенчанка говорит, что не хотела убивать своего сожителя, просто так получилось.

Возбуждено уголовное производство. За это тяжкое преступление он может получить от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области водитель сбил на переходе коляску с младенцем . В городе Дубно, что в Ровенской области, водитель автомашины совершил аварию прямо на пешеходной зебре. Его жертвами стали мама с малышом, которого она увозила в коляске. К счастью, женщина отделалась испугом, а вот малыш получил повреждение. Молодая мама на пешеходной зебре не думала об опасности, которая может угрожать ей и маленькому сыну. Водитель автомобиля поначалу явно не увидел женщину с ребенком. Он начал тормозить уже на самом переходе и потому задел таки детскую тележку. От столкновения коляску с малышом отбросило на несколько метров. Все это запечатлел регистратор другого автомобиля, который в тот момент проходил мимо аварии. Крошка таки пострадала от столкновения. Малыш имеет черепно-мозговую травму, также медики уже диагностировали у него сотрясение мозга. Его забрали в местное медицинское учреждение.


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Источник: https://rv.npu.gov.ua/news/zlochini-proti-zhittya-i-zdorovya-lyudini/za-umisne-vbivstvo-cholovika-policzejski-zatrimali-zhitelku-rivnenskogo-rajonu/
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