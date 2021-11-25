В Ровенской области скульптор зарезал женщину и пытался убить товарища тесаком

В Ровенской области 15 лет тюремного заключения получил 54-летний скульптор из города Острог за убийство жены и намерение убить своего друга. Об этом сообщает отдел коммуникаций Ровенской областной прокуратуры.

Скульптор попал за решетку (фото из открытых источников)

По обнародованной на сайте информации, убийство произошло в январе прошлого года в помещении, где он занимался своей работой. Из-за бытовых споров возникла ссора. Разъяренный скульптор в то время схватил кухонный нож и воткнул его женщине в грудь. Сообщать об убийстве, что совершил горожанин не стал. Напротив, решил скрыть свой злой поступок. Тело жены он зарыл в яме, тут же, в помещении, где занимался скульптурой. Сверху присыпал пеплом.

В том же рабочем помещении, ровенчанин через месяц после убийства выпивал со своим другом. Когда 30-летний знакомый спросил его, что это у него здесь за специфический запах, то вместо ответа получил три удара в голову, которые скульптор совершил ножом-тесаком. Знакомому удалось подняться и выбежать из последних сил из дома. И именно так спасти свою жизнь, потому что дальше с ним обвиняемый расправился так же, как и с женой.

После этого инцидента полицейские осмотрели мастерскую этого жителя Острога и в насосной яме обнаружили труп женщины, которая в это время находилась в розыске.

Как отметили работники Ровенского надзорного учреждения, злоумышленник до последнего отрицал преступления, в которых его обвиняли. Но его виновность работники областной прокуратуры доказали в заседании полностью. И требовали для него наибольшего срока пребывания за решеткой. Судебное учреждение поддержало это решение и назначило жителя Острога 15 лет пребывания в колонии

Вместе с тем обвиняемый, пока приговор не вступил в законную силу, может обжаловать его в апелляционном судебном учреждении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области женщина воткнула нож в сердце мужчины .

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