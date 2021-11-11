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В Ровенской области горело авто народного депутата: в полиции расследуют поджог

По факту начато досудебное расследование

сегодня, 14:17
Автор:

Козлова Альбіна
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11 ноября на территории частного дома 46-летнего жителя Дубно загорелся автомобиль марки "Skoda Karoq". Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

В Ровенской области горело авто народного депутата: в полиции расследуют поджог

Автомобиль подожгли неизвестные, фото Нацполиции

В настоящее время в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают обстоятельства поджога автомобиля.

Известно, что информацию о пожаре во дворе частного домохозяйства предоставил 46-летний мужчина, ездящий на этой машине некоторое время. По данным полиции, неизвестные ночью бросили под машину зажигательную смесь. Однако пользователь транспортного средства вовремя погасил пожар, повредивший автомобиль. На месте следователи обнаружили пластиковую бутылку с остатками горюче-смазочных материалов.

Авто зарегистрировано на 40-летнего жителя Ровно. Следственные действия в рамках производства продолжаются. Устанавливается сумма ущерба.

Как сообщает УНИАН, удалось выяснить, что автомобиль принадлежит нардепу из Ровно, входящему в состав фракции "Слуга народа". В полиции выясняют мотивы умышленного поджога имущества.

Как сообщал портал "Комментарии", Корниенко уйдет с поста главы политической партии "Слуга народа". Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова уверена, что у партии "Слуга народа" давно назрели определенные ротации. Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что перед "Слугой народа" сегодня стоит ряд вызовов – как в парламенте, так и вне его. По его мнению, обострение войны с олигархами увеличивает вероятность досрочных выборов.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]_Rivne
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