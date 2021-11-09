В Ровенской области депутат сельсовета задекларировал акции Tesla и биткоинов на $8 миллионов

Избранник Выровской сельской общины на Ровенщине Владимир Пачесный в своей декларации указал 500 акций корпорации Tesla и 124 биткоина. Сегодня их номинальная стоимость оценивается почти в 8 миллионов долларов. Об этом сообщает сайт НАПК, обнародовав электронную декларацию ровенского сельского депутата.

Депутат задекларировал 124 биткоина (фото из открытых источников)

Кстати, все это житель области честно внес в электронные документы еще летом. Указав, что имеет семью и является отцом двух дочерей.

Жена избранника Ирина Сергейчук владеет особняком на 300 кв. м, двумя земельными участками, имеет шубку из соболя и еще задекларировала три меховых изделия из норки. Также на нее записаны две иномарки LEXUS 2010-го и 2013-го годов выпуска.

У самого избранника сельской общины из самого ценного — недешевые наручные часы IWC, которые стоят 560 тысяч гривен и PATEK PHILIPPE — 1,4 миллиона гривен.

Еще ровенчанин собрал антикварную коллекцию советских изделий, ее стоимость 100 тысяч гривен.

Что касается наличных денег, то у хозяина есть 9,3 миллиона гривен и 77 тысяч зеленых наличными. Еще в банке на собственных счетах — 1,4 миллиона гривен и 13,4 тысячи долларов.

Как пишут местные медиа, сельский депутат зарабатывает себе на хлеб предпринимательством. Он сдает в аренду водные транспортные средства и осуществляет другую предпринимательскую деятельность в сфере информатизации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что задекларировал Владимир Зеленский . В нем президент указал несколько объектов недвижимости, а именно квартиры в Киеве, оккупированном Крыму, а также за рубежом. В своей декларации Владимир Зеленский показал столичную квартиру в 270 квадратных метров стоимостью более 19 миллионов гривен, квартиру в Британии.

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