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В Ровенской области автомобиль упал в воду: водитель не смог спастись

Полиция расследует обстоятельства трагедии

сегодня, 16:05
Автор:

Козлова Альбіна

В Ровенской области автомобиль упал в воду: водитель не смог спастись

Автомобиль в реке увидел местный житель, фото Нацполиции

В ДТП на деревянном мосту погиб водитель легковушки. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Известно, что происшествие случилось 25 сентября вблизи села Кричильск в Сарненском районе. О трагедии в полицию сообщил местный человек, который шел по мосту и увидел полузатонувшие авто в воде.

Отметим, что через реку Горынь проложен деревянный мост. Двигаясь по нему молодой парень за рулем автомобиля "Volkswagen Golf" не справился с управлением и съехал в воду.

В результате аварии 24-летний житель села Кричильск умер от утопления. Парень ехал из села Поляна домой, однако к родному дому не добрался.

На место прибыли следователи районного отдела полиции. С помощью спецтехники спасатели достали автомобиль из воды. Тело покойного изъято из авто и передано в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Сообщается, что причиной смерти названо механическую асфиксию, то есть утопление.

По факту данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Сейчас проводятся следственные действия.

Как сообщал портал "Комментарии", в Полтавской области легковушка с естественного возвышения быстро сехала в реку Псел, которая протекает недалеко от трассы. Непредсказуемый инцидент закончился трагедией. В салоне "Лады" было трое пассажиров, очевидно, что они не могли выбраться оттуда и утонули. Погибшему юноше было 29 лет, другим покойным 55 и 57 лет.

В Ровенской области автомобиль упал в воду: водитель не смог спастись - фото 2
В Ровенской области автомобиль упал в воду: водитель не смог спастись - фото 3
В Ровенской области автомобиль упал в воду: водитель не смог спастись - фото 4
В Ровенской области автомобиль упал в воду: водитель не смог спастись - фото 5


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Источник: https://rv.npu.gov.ua/news/dtp/na-sarnenshhini-legkovik-zletiv-z-mostu-vodij-zaginuv/
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