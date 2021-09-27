В Ровенской области автомобиль упал в воду: водитель не смог спастись

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Козлова Альбіна
Автомобиль в реке увидел местный житель, фото Нацполиции
В ДТП на деревянном мосту погиб водитель легковушки. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.
Известно, что происшествие случилось 25 сентября вблизи села Кричильск в Сарненском районе. О трагедии в полицию сообщил местный человек, который шел по мосту и увидел полузатонувшие авто в воде.
Отметим, что через реку Горынь проложен деревянный мост. Двигаясь по нему молодой парень за рулем автомобиля "Volkswagen Golf" не справился с управлением и съехал в воду.
В результате аварии 24-летний житель села Кричильск умер от утопления. Парень ехал из села Поляна домой, однако к родному дому не добрался.
На место прибыли следователи районного отдела полиции. С помощью спецтехники спасатели достали автомобиль из воды. Тело покойного изъято из авто и передано в бюро судебно-медицинской экспертизы.
Сообщается, что причиной смерти названо механическую асфиксию, то есть утопление.По факту данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Сейчас проводятся следственные действия.
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