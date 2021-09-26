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В Полтавской области легковушка оказался в реке, погибли трое мужчин

В Полтавской области погибли трое мужчин, самому младшему - 29 лет, сообщили в полиции

26 сентября 2021, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева

В минувшую субботу на Полтавщине легковушка с горы быстро заехал в реку Псел, которая протекает недалеко от трассы. Непредсказуемый инцидент закончился трагедией. В салоне "Лады" было трое пассажиров, что, очевидно, не могли выбраться оттуда и утонули. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

В Полтавской области легковушка оказался в реке, погибли трое мужчин

На Полтавщине легковушка оказался в реке, погибли три человека (фото pl.npu.gov.ua)

Это произошло на территории Миргородского района, недалеко Гидроэлектростанции, расположенной на территории Великосорочинской объединенной общины. Жертвы беды на воде были разного возраста. Самому молодому юноше 29 лет, его знакомые уже пожилые люди — им исполнилось, соответственно, 55 и 57 лет.

Затонувшую "Ладу" достали из воды в  воскресенье, 26 сентября уже в обед. Также с полицейскими работали и водолазы.

По информации полиции, в машине ехало четверо пассажиров, когда она мчалась к водной артерии из природного повышения, один из них, 49-летний  сельский житель сумел выскочить на дорогу и тем самым спасся, его знакомые остались в "Ладе".

В Пселе утонули водитель авто и два старших пассажиры, все они жители населенного пункта Большие Сорочинцы, что в Миргородском районе.

Сейчас полицейские расследуют уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек.

Санкция статьи предусматривает наказание — 10 лет лишения свободы и запрет управлять автомобилем на 3 года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Полтавщине школьница потеряла сознание на уроке.


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Источник: https://pl.npu.gov.ua/news/dtp/na-poltavshhini-u-mirgorodskomu-rajoni-vityagnuli-potonulij-avtomobil-z-tilami-trox-cholovikiv-policziya-rozpochala-dosudove-rozsliduvannya
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