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В Ровенской области 3-летняя девочка сунула руку в стиральную машинку: врачам пришлось спасать плечо

Пострадавшая – из благонадежной многодетной семьи, в которой родители воспитывают пятерых детей

2 декабря 2021, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева
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В Ровенской области, в городке Костополь, трехлетняя малышка, воспользовавшись тем, что мамы не было поблизости, всунула свою ручку в середину стиральной машинки, когда она работала по выбранному режиму и отжимала белье. Об этом происшествии сообщает местное медиа Радио ТРЭК.

В Ровенской области 3-летняя девочка сунула руку в стиральную машинку: врачам пришлось спасать плечо

Ребенок был госпитализирован с закрытым переломом плеча (фото из открытых источников)

Информация о беде пришла на диспетчерскую линию экстремальной скорой помощи 30 ноября. Врачи заранее добрались до городка и завезли травмированного ребенка в Ровенское областное коммунальное медицинское учреждение.

Местные врачи, осмотрев трехлетнюю малышку, поставили диагноз: закрытый перелом средней третьей правого плеча. И сделали все от них зависящее, чтобы спасти ребенку плечо.

По информации пресс-офицера ГУ Нацполиции Ровенской области Юлии Мозоль, меткая девочка, оставшись в доме за хозяйку и воспользовавшись тем, что мама была занята домашними хлопотами, открыла дверь стиралки, которая в то время была включена и работала и засунула руку в барабан.

Эта бытовая техника, которой пользуется семья, не имеет режима блокировки при стирке белья. Потому и произошла неприятность.

Как утверждают полицейские, девочка воспитывается в хорошей многодетной семье, где подрастает пятеро детей. Подобных инцидентов раньше здесь не было.

С матерью полицейские провели профилактическую беседу. Поэтому не будут оформлять обязательный протокол о невыполнении родителями их обязанностей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области спасают парня, которого ударило током на крыше поезда. В городе Дубно Ровенской области врачи делают все возможное, чтобы спасти 12-летнего парня, который получил смертельное поражение электротоком. Он получил 90 процентов ожогов тела.


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Источник: https://radiotrek.rv.ua/news/u-mista-na-rivnenshchini-malenka-ditina-zasunula-ruku-v-uvimknenu-pralnu-mashinu_279984.html
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