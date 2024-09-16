В российской школе ученик принес молоток, нож и пистолет: есть пострадавшие

В филиал коррекционной школы №68 на улице Барбюса в российском Челябинске пришел ребенок с молотком, ножом и пневматическим пистолетом. Есть пострадавшие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

школа в Челябинске. Фото: росСМИ

На месте работают экстренные службы и силовики. У школы дежурит служба ДПС. К зданию школы машины не пускают, разворачивают.

Возле входа стоит скорая. Детей выводят по одному.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова прокомментировала ЧП в коррекционной школе №68:

"Официальная информация будет позже. Работают и следственные органы, и СК, и глава города, ее замы, министерство здравоохранения. Есть телефон горячей линии, куда можно обратиться за помощью. Пострадавшие дети получают помощь. По моим данным, четыре человека".

У подростка, напавшего на учеников и педагогов в школе, с собой был молоток, нож и пневматический пистолет.

"Это огромный стресс. Школы — это безопасность. Дети, проявляющие агрессию, видны. И зачастую можно предотвратить своевременным реагированием — не замалчивать, а обращаться за помощью к руководству школу, чтобы те привлекали специалистов. Если родители отказываются идти на контакт, можно работать через решение суда", — объяснила Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

Пострадавших четверо: две девочки, мальчик и учитель.

Один из учеников школы рассказал, что все произошло на перемене после первого урока.

"Мы были на втором этаже, поэтому не знаю, что происходило на первом. Хотели спуститься вниз, посмотреть расписание, но нас закрыли всех в кабинетах, а через час сказали всем домой идти", — уточнил подросток.

Одна из пострадавших школьников – 13-летняя девочка сейчас ожидает операции.

"ЧП в 68 школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, Глава города, Уполномоченный по правам ребёнка. Ведется следствие.

Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях", – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Завтра в школах города проведут классные часы, где детям расскажут, как можно получить психологическую помощь, в том числе онлайн или анонимно.