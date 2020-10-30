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Главная Новости Общество происшествия В России школьник с ножом попытался повторить теракт в Ницце
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В России школьник с ножом попытался повторить теракт в Ницце

Полицейские выпустили в 16-летнего юношу 12 пуль

сегодня, 09:39 comments2066
Автор:

Елена Волкова

Сегодня ночью в российском Татарстане 16-летний подросток Виталий Антипов пытался сжечь полицейский автомобиль и зарезать сотрудников при исполнении. В результате, нападение, которое в Сети призвали попыткой повторить теракт в Ницце, закончилось трагедией. Об этом сообщает местный Телеграм-канал Baza. 

В России школьник с ножом попытался повторить теракт в Ницце

Согласно последней информации, юноша поджег авто и с криками "Бог меня спасёт, все неверные, Аллах Акбар" побежал в сторону правоохранителей. Он несколько раз пырнул ножом одного из них, коллеги правоохранителя начали стрелять. Они выпустили 12 пуль, 6 из которых попали в Антипова. Причем, он до последнего кричал исламистские лозунги и угрозы. Школьник умер до приезда скорой. Что же касается раненого им копа, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, вчера в Ницце террорист обезглавил женщину в храме Нотр-Дам и убил еще двоих человек. 


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