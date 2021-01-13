В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие

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Елизавета Черных
На территории Российской Федерации произошла авария — там перевернулся автобус с украинцами. В результате ДТП погибли два человека, еще трое пострадали, передает РБК.
ДТП с украинцами в России - фото из открытых источников
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ в Ростовской области, утром на трассе М4-Дон произошла авария с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением, вследствие чего автобус снесло в кювет, и он перевернулся. Известно, что на трассе, по которой двигался автобус, оледенений не было.
Согласно данным издания, всего в транспортном средстве, которое направлялось из Москвы в оккупированный Донецк, находилось 15 человек. Также известно, что водитель автобуса остался жив, он является гражданином Украины.
По словам спикера МИД Олега Николенко, в Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию о наличии в числе жертв и пострадавших украинцев. Другой информация пока не предоставлено.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Харьковской области сотрудник одного из местных СТО угнал иномарку, чтобы прокатиться. Однако его поездка продолжалась недолго — спустя некоторое время угонщик попал в ДТП.
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