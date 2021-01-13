kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.01.2021

BTC/USD

34666.33

ETH/USD

1072.43

LTC/USD

138.35

НБУ 13.01.2021

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие
commentss НОВОСТИ Все новости

В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие

В результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали

сегодня, 12:47
Автор:

Елизавета Черных

На территории Российской Федерации произошла авария — там перевернулся автобус с украинцами. В результате ДТП погибли два человека, еще трое пострадали, передает РБК. 

В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие

ДТП с украинцами в России - фото из открытых источников

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ в Ростовской области, утром на трассе М4-Дон произошла авария с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением, вследствие чего автобус снесло в кювет, и он перевернулся. Известно, что на трассе, по которой двигался автобус, оледенений не было.

Согласно данным издания, всего в транспортном средстве, которое направлялось из Москвы в оккупированный Донецк, находилось 15 человек. Также известно, что водитель автобуса остался жив, он является гражданином Украины. 

По словам спикера МИД Олега Николенко, в Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию о наличии в числе жертв и пострадавших украинцев. Другой информация пока не предоставлено. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Харьковской области сотрудник одного из местных СТО угнал иномарку, чтобы прокатиться. Однако его поездка продолжалась недолго — спустя некоторое время угонщик попал в ДТП. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.rbc.ua/rus/accidents/rossii-perevernulsya-avtobus-ukraintsami-1610531216.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ