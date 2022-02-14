В России пациента везли в ковше трактора к "скорой", застрявшей в снегу на дороге (ВИДЕО)

На территории Тверской области России произошел возмутительный инцидент. Лежачего человека, нуждавшегося в помощи медиков, доставили в машину скорой в ковше трактора, потому что дорога была заметена снегом и ее никто не расчистил. Об этом сообщили в Telegram-канале работники прокуратуры Тверской области.

Пациента везли в ковши трактора через заснеженную дорогу (фото из открытых источников)

Эта ситуация имела место еще в конце января этого года в одном из районов Тверского региона РФ. К пациенту, прикованному к кровати, вызвали медиков, но машина скорой не смогла туда добраться по той причине, что дорогу никто не расчистил от снега. Врачи вынуждены были пешком идти к этому пациенту.

Чтобы привезти в машину больного человека, который не мог подняться, помощь попросили у одного из фермеров. Пациент был размещен в ковше трактора, рядом с ним находились врачи и таким образом всех доставили по бездорожью в карету скорой помощи.

Видеоролик этого происшествия был выставлен в сети, где его увидели российские правоохранители. Прокуроры Тверской прокуратуры приступили к проверке факта.

По обнародованной наблюдательным учреждением России информации, межрайонный Бежецкий прокурор организовал проверку сообщения, что появилось в местных СМИ, где сказано, что машина скорой не смогла доехать в один из населенных пунктов Бежецкого района. Ибо дороги были нечищенными. Чтобы спасти больного, его доставили в машину, используя ковш трактора.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России жильцы дома за уборку забросали яйцами дворника. Неприятный инцидент произошел в российском Санкт-Петербурге. Возмущенные жители одной из местных многоэтажек из-за плохой, по их мнению, уборки окружающей территории, начали бросать в дворничку яйцами и поливали холодной водой.





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