В России обнаружили утюги с прослушкой

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Владимир Лавский
В России обнаружили утюги иностранного производства со встроенной прослушкой. Об этом сообщают "РИА Новости".
Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак рассказал об интересной находке.
Какова судьба данных утюгов и какой фирмы они были — на данный момент неизвестно.
Ранее "Комментарии" писали о главных схемах мошенников по мобильному телефону.
Среди самых распространенных историй мошенников — чрезвычайная ситуация с близким человеком. Злоумышленники сообщают, мол, близкий родственник попал в беду, поэтому вы должны заплатить за решение этого вопроса.
Еще одна ловушка — поздравления с выигрышем. Это может быть и новый автомобиль, и денежное вознаграждение, однако злоумышленники ставят условие: например, оплатить налог на выигрыш.
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