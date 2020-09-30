В России обнаружили утюги с прослушкой

В России обнаружили утюги иностранного производства со встроенной прослушкой. Об этом сообщают "РИА Новости".

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак рассказал об интересной находке.



"Я не знаю, как это правильно назвать. Это своего рода закладки, которые появились в иностранных утюгах. Представляете, недавно нашли технику с микрофонами. А если есть микрофон, то с другой стороны есть и предмет связи, на который выводится звук", — сказал Шпак.

Какова судьба данных утюгов и какой фирмы они были — на данный момент неизвестно.

Ранее "Комментарии" писали о главных схемах мошенников по мобильному телефону.

Среди самых распространенных историй мошенников — чрезвычайная ситуация с близким человеком. Злоумышленники сообщают, мол, близкий родственник попал в беду, поэтому вы должны заплатить за решение этого вопроса.

Еще одна ловушка — поздравления с выигрышем. Это может быть и новый автомобиль, и денежное вознаграждение, однако злоумышленники ставят условие: например, оплатить налог на выигрыш.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!