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В России обнаружили утюги с прослушкой

В России нашли иностранные утюги, в которых вмонтированы микрофоны

сегодня, 20:01
Автор:

Владимир Лавский

В России обнаружили утюги иностранного производства со встроенной прослушкой. Об этом сообщают "РИА Новости". 

В России обнаружили утюги с прослушкой

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак рассказал об интересной находке.

"Я не знаю, как это правильно назвать. Это своего рода закладки, которые появились в иностранных утюгах. Представляете, недавно нашли технику с микрофонами. А если есть микрофон, то с другой стороны есть и предмет связи, на который выводится звук", — сказал Шпак. 

Какова судьба данных утюгов и какой фирмы они были — на данный момент неизвестно.

Ранее "Комментарии" писали о главных схемах мошенников по мобильному телефону. 

Среди самых распространенных историй мошенников — чрезвычайная ситуация с близким человеком. Злоумышленники сообщают, мол, близкий родственник попал в беду, поэтому вы должны заплатить за решение этого вопроса.

Еще одна ловушка — поздравления с выигрышем. Это может быть и новый автомобиль, и денежное вознаграждение, однако злоумышленники ставят условие: например, оплатить налог на выигрыш.


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