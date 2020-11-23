В России избили популярного актера: что случилось

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Владимир Лавский
В воскресенье, 22 ноября, в одну из больниц Калининграда обратился известный российский актер Павел Прилучный. Об этом сообщает ТАСС.
Как стало известно после обследования, у Прилучногоо диагностирован перелом основания черепа. По словам самого актера, причиной травмы стало падение при плохой погоде. На данный момент его перевезли в Москву, где Прилучный находится в одном из реабилитационных центров.
Как сообщает источник, полиция начал проверку случившегося. По данным правоохранительных органов, у них есть видеофрагменты, где запечатлен конфликт актера с другим мужчиной. Поэтому разрабатывается версия бытового конфликта.
Как ранее сообщали "Комментарии", российского актера выдворили из Украины.
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