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В России исчез с радаров самолет с пассажирами

На борту пропавшего Ан-2 находились пилоты и пассажиры - командиры других самолетов России

сегодня, 09:32 comments767
Автор:

Елена Волкова
В России исчез с радаров самолет с пассажирами

В ночь на понедельник, 20 июля, в России с радаров исчез самолет. Легкомоторный Ан-2, на борту которого находилось шесть человек, пропал на границе Бурятии с Иркутской областью. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. 

На сегодняшний момент известно, что на борту пребывали два пилота и четыре пассажира - командиры других экипажей. Исчезли они спустя шесть часов полета. На поиск пропавших пилотов отправили вертолет и два самолета, один из которых вернулся без результата. В компании “Феникс”, которой принадлежит пропавшее воздушное судно, говорят о том, что район, где Ан-2 исчез с радаров, они определили. Продолжается поиск самолета и людей.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в Норвегии на прошлой неделе экстренно посадили воздушное судно лоукост-авиакомпании Ryanair после сообщения о бомбе на борту. В аэропорт Осло Avinor прибыли силы чрезвычайного реагирования, и всех 142-х пассажиров эвакуировали. А перед тем, как посадить самолет, в небо по тревоге подняли  два истребителя Дании F-16, которые сопровождали борт до границы Норвегии. В результате за лжеминирование самолета задержали 51-летнего британца.


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