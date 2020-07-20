В России исчез с радаров самолет с пассажирами

В ночь на понедельник, 20 июля, в России с радаров исчез самолет. Легкомоторный Ан-2, на борту которого находилось шесть человек, пропал на границе Бурятии с Иркутской областью. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

На сегодняшний момент известно, что на борту пребывали два пилота и четыре пассажира - командиры других экипажей. Исчезли они спустя шесть часов полета. На поиск пропавших пилотов отправили вертолет и два самолета, один из которых вернулся без результата. В компании “Феникс”, которой принадлежит пропавшее воздушное судно, говорят о том, что район, где Ан-2 исчез с радаров, они определили. Продолжается поиск самолета и людей.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в Норвегии на прошлой неделе экстренно посадили воздушное судно лоукост-авиакомпании Ryanair после сообщения о бомбе на борту. В аэропорт Осло Avinor прибыли силы чрезвычайного реагирования, и всех 142-х пассажиров эвакуировали. А перед тем, как посадить самолет, в небо по тревоге подняли два истребителя Дании F-16, которые сопровождали борт до границы Норвегии. В результате за лжеминирование самолета задержали 51-летнего британца.



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