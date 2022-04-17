В РФ останавливают производство некоторого вооружения: что сообщают разведчики

В стране-агрессоре из-за санкций возникли проблемы с производством оружия, которое враг использует в войне против Украины. В частности, речь идет о ЗРК. Об этом сообщают на странице Главного управления разведки.

Фото Генеральный штаб ВСУ

Как стало известно украинской разведке, "Ульяновский механический завод" (АО "УМС", Ульяновск), выпускающее оружие для противовоздушной обороны таких типов как ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска", почти остановился. Производство в критическом состоянии, рабочих вынуждают уходить в отпуск или мобилизуют, предлагая контракт с зарплатой в 50 тысяч рублей. Этот завод производил ЗРК ближней и средней дальности.