В РФ останавливают производство некоторого вооружения: что сообщают разведчики

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Козлова Альбіна
В стране-агрессоре из-за санкций возникли проблемы с производством оружия, которое враг использует в войне против Украины. В частности, речь идет о ЗРК. Об этом сообщают на странице Главного управления разведки.
Фото Генеральный штаб ВСУ
Как стало известно украинской разведке, "Ульяновский механический завод" (АО "УМС", Ульяновск), выпускающее оружие для противовоздушной обороны таких типов как ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска", почти остановился. Производство в критическом состоянии, рабочих вынуждают уходить в отпуск или мобилизуют, предлагая контракт с зарплатой в 50 тысяч рублей. Этот завод производил ЗРК ближней и средней дальности.
Предприятие производило оружие с использованием комплектующих и электроники немецкого производства. Из-за действия санкций и отсутствия поставок необходимых элементов завод в критическом состоянии. Да и как возобновить производство средств противовоздушной обороны там не знают, потому что не налажено импортозамещение.
Также сообщается, что в России ищут методы обхода санкций и поставки необходимых элементов через третьи страны. С другой стороны, комплектующие дорожают в несколько раз в случае такой транспортировки. Проблемой для восстановления работы завода является в таком случае удорожание деталей и отсутствие дополнительного финансирования.
Как сообщал портал "Комментарии", украинские военные разгромили колонну подразделений морской пехоты оккупантов. По информации источника, украинским воинам десантно-штурмовых войск удалось нанести мощные удары по противнику на Харьковском направлении. В результате были уничтожены пять танков и десять единиц бронетанковой техники (БМП и БТР).
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