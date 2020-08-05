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Главная Новости Общество происшествия В результате взрывов в Бейруте пострадали украинцы и корабли из Мариуполя (ФОТО)
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В результате взрывов в Бейруте пострадали украинцы и корабли из Мариуполя (ФОТО)

В порту Бейрута в момент взрывов находилось два украинских судна из Мариуполя - корабли MERO STAR и RAOUF H

5 августа 2020, 09:54 comments715
Автор:

Елена Волкова
В результате взрывов в Бейруте пострадали украинцы и корабли из Мариуполя (ФОТО)

Reuters

В результате вчерашних взрывов в Ливане пострадали украинцы. Как сообщил сегодня на своей странице в “Фейсбук” посол Украины в Ливане Игорь Осташ, у них есть информация о разрушении домов, где проживают наши сограждане, а также о незначительных травмах украинцев после взрывов.

Что же касается посольства Украины в Бейруте, оно практически не пострадало, за исключением выбитых стекол в одном окне. Однако есть информация о том, что в порту на момент взрывов находилось два украинских судна из Мариуполя - корабли MERO STAR и RAOUF H.  MarineTraffic пишет о том, что пострадали пять кораблей, два из которых прибыли из Украины, однако официальной информации пока нет.

Напомним, согласно последней информации, в столице Ливана Бейруте в результате вчерашних взрывов погибло более 80 человек и пострадало около 4000. Однако эта информация не является окончательной: по всей видимости, количество жертв будет расти. Сейчас спасатели ищут людей под завалами. Тем временем агентство Reuters опубликовало шокирующие фото с места событий, на которых виден масштаб разрушений.

Очевидцы говорят, что в результате взрывов стекла вылетали за много километров от эпицентра, разрушены десятки домов, уничтожены тысячи автомобилей.

 


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