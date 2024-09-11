В реке Днепр обнаружили опасную находку

После очередной атаки врага водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС извлекли из реки Днепр часть беспилотника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Поисковые работы водолазов. Фото: ГСЧС Украины

Услышав взрыв, один из очевидцев направился к месту происшествия, где обнаружил огромные металлические обломки, плавающие на поверхности воды. Он быстро сообщил об этом службу экстренного реагирования "101".

К счастью, обошлось без жертв .

"Если вы увидели обломки беспилотников или ракет – не подходите и ничего не трогайте! Немедленно сообщайте по номеру "101"" , – предостерегают спасатели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Спасатели сообщили о гибели коллеги: что произошло

Во время выполнения работ по разминированию погиб 36-летний водитель-сапер отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Кукла Анатолий Николаевич. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины. Детали и фото – по ссылке.

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В Покровске Донецкой области в результате вражеских обстрелов была повреждена газораспределительная станция. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации. В настоящее время без газоснабжения осталось почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых – жители Покровска и 5 тысяч – Родинского.

Что по этому поводу говорят местные власти – читайте по ссылке.