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Главная Новости Общество происшествия В "Привате" произошел скандал: банк обвинили в выдаче фальшивых купюр
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В "Привате" произошел скандал: банк обвинили в выдаче фальшивых купюр

Скандальный отзыв на сайте Минфина написала дочь пенсионерки, которая обвинила сотрудников банка в фальшивом обналичивании

6 августа 2020, 21:29 comments814
Автор:

Екатерина Белоброва
В "Привате" произошел скандал: банк обвинили в выдаче фальшивых купюр

Пенсионерка из Львова пожаловалась на то, что один из терминалов банка "Приват" выдал ей фальшивые деньги в довольно значительном размере - 4 200 гривен. Об этом сообщила дочь женщины Юлия в своем отзыве на сайте Минфина.

Так, девушка написала, что ее мать обналичивала деньги с карты банка в терминале в ТЦ "Арсен" на пр-те Черновола, вся сумма вышла с надписью на купюрах "сувенирные банкноты", однако из-за плохого зрения положила их в кошелек и только вечером обнаружила, что они фальшивые. 

"В терминал средства кладут работники Приват банка - значит Приват банк занимается мошенничеством и подделкой денег выдавая своим клиентам фальшивые деньги! Прошу разобраться в ситуации и вернуть деньги! Заявка на горячую линию предоставлена и в полицию тоже!", - заключила возмущенная дочь клиентки банка.

Руководство "Привата", в свою очередь, отреагировало на жалобу и подчеркнули, что вложение гривен в терминалы проводится с особо тщательным контролем.

"Мы проводим проверку купюр, которыми инкассируются наши банкоматы, чтобы выявить такие номиналы и они не могут быть в дальнейшем использованы клиентом", - отмечают представители банка, запросив контактные данные жалобщицы, чтоб провести подробную проверку инцидента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине начала работать система электронных платежей в круглосуточном режиме.



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