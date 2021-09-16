В Полтавской области школьница потеряла сознание на уроке: ее не спасли

На уроке физического воспитания в лицее №33 Полтавы школьница упала без сознания. Об этом сообщает местное издание Коло News



Погибшая не имела хронических заболеваний, фото из открытых источников

Происшествие случилось 15 сентября. Класс занимался физкультурой, когда одной из девочек стало плохо. Пока приехала "скорая" 10-летней девочке оказывали помощь медицинская сестра лицея и учитель. Школьницу госпитализировали в реанимацию детской областной больницы. Однако там ребенок умер через некоторое время.

По словам директора лицея Натальи Кикоть, ученики на тот момент играли мячами — обводили их вокруг фишек. Руководитель заведения утверждает, что серьезных нагрузок у школьников на уроке не было. Погибшая девочка не жаловалась на плохое самочувствие, ведь дети, которые болели или плохо себя чувствовали, не приступали к занятиям, а сидели на скамейке во время урока. "Скорую" вызвала классная руководительница учеников. Директор узнала о ситуации позже, потому что проводила совещание.

Известно, что у погибшей не было противопоказаний для занятий спортом. В медицинской справке была указана основная группа по физкультуре не только в этом году, но и раньше. По медицинским данным, девочка не имела хронических заболеваний. Погибшая хорошо училась, имела хорошую характеристику.

Одна из матерей, чей сын учится в этом лицее, Марина Ищенко стала свидетелем происшествия. По словам женщины, ее сын рассказал, что в ученицы шла пена изо рта, когда она потеряла сознание. Также мать школьника рассказала, что медики "скорой" пытались реанимировать ребенка в течение 15 минут, а затем отвезли в больницу.



По факту смерти девочки в Нацполиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства трагедии выясняются. Тело погибшей будет отправлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Как сообщал портал "Комментарии", на полонине Карпат произошла трагедия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!