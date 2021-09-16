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Главная Новости Общество происшествия В Полтавской области школьница потеряла сознание на уроке: ее не спасли
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В Полтавской области школьница потеряла сознание на уроке: ее не спасли

Девочка занималась на уроке физического воспитания, когда ей стало плохо

сегодня, 13:15
Автор:

Козлова Альбіна

На уроке физического воспитания в лицее №33 Полтавы школьница упала без сознания. Об этом сообщает местное издание Коло News

В Полтавской области школьница потеряла сознание на уроке: ее не спасли

Погибшая не имела хронических заболеваний, фото из открытых источников

Происшествие случилось 15 сентября. Класс занимался физкультурой, когда одной из девочек стало плохо. Пока приехала "скорая" 10-летней девочке оказывали помощь медицинская сестра лицея и учитель. Школьницу госпитализировали в реанимацию детской областной больницы. Однако там ребенок умер через некоторое время.

По словам директора лицея Натальи Кикоть, ученики на тот момент играли мячами — обводили их вокруг фишек. Руководитель заведения утверждает, что серьезных нагрузок у школьников на уроке не было. Погибшая девочка не жаловалась на плохое самочувствие, ведь дети, которые болели или плохо себя чувствовали, не приступали к занятиям, а сидели на скамейке во время урока. "Скорую" вызвала классная руководительница учеников. Директор узнала о ситуации позже, потому что проводила совещание.

Известно, что у погибшей не было противопоказаний для занятий спортом. В медицинской справке была указана основная группа по физкультуре не только в этом году, но и раньше. По медицинским данным, девочка не имела хронических заболеваний. Погибшая хорошо училась, имела хорошую характеристику.

Одна из матерей, чей сын учится в этом лицее, Марина Ищенко стала свидетелем происшествия. По словам женщины, ее сын рассказал, что в ученицы шла пена изо рта, когда она потеряла сознание. Также мать школьника рассказала, что медики "скорой" пытались реанимировать ребенка в течение 15 минут, а затем отвезли в больницу.

По факту смерти девочки в Нацполиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства трагедии выясняются. Тело погибшей будет отправлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Как сообщал портал "Комментарии", на полонине Карпат произошла трагедия.


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Источник: https://kolo.news/category/situatsiyi/28382
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