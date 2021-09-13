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Главная Новости Общество происшествия В Полтавской области пропавшую женщину нашли мёртвой (ФОТО)
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В Полтавской области пропавшую женщину нашли мёртвой (ФОТО)

36-летнюю женщину искали на протяжении недели

сегодня, 14:59 comments1089
Автор:

Денис Подставной

В Полтавской области женщину, которую пропала без вести, нашли мёртвой. Об этом сообщает издание Суспильне.

В Полтавской области пропавшую женщину нашли мёртвой (ФОТО)

В Полтавской области обнаружили труп женщины. Фото: Нацполиция

Как стало известно, инцидент произошел в селе Семьяновка. В правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже 36-летней местной жительницы. 

На протяжении недели женщину искали в лесу и неподалёку от реки Ворскла. Сегодня, 13 сентября, её бездыханное тело было обнаружено водолазами в водоёме неподалёку от магазина, где её видели в последний раз 

Сотрудниками полиции было открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Точную причину смерти женщины должны установить во время проведения судмедэкспертизы. 

В Полтавской области пропавшую женщину нашли мёртвой (ФОТО) - фото 2

Фото: Суспільне Полтава.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турции автобус с украинскими туристами угодил в серьезное ДТП. Согласно предварительным данным, транспортное средство с 41-туристом в салоне, выехало на встречную полосу, где столкнулось со студенческим шаттлом, а после перевернулось. В результате происшествия погиб, как минимум один человек. Многие получили травмы различной степени тяжести. Потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что во Франции вертолёт со спасателями потерпел крушение во время выполнения операции. Винтокрылая машина спешила на помощь мужчине, который получил травмы в горах. Как рассказывают очевидцы, сделав несколько кругов над местом посадки, вертолёт начал резко терять высоту, а затем рухнул. После падения прогремело несколько взрывов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://suspilne.media/162695-u-poltavskij-gromadi-zapracuvav-gurtok-robototehniki-akij-iniciuvav-skolar/
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