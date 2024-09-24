В Полтавской области продавали поддельный товар под известными марками

В Полтавской области разоблачили группу лиц, продававших незаконно изготовленные сигареты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.



Поддельные сигареты. Фото БЭБ

Правонарушители продавали незаконно изготовленные сигареты и поддельные табачные изделия известных марок. “Следствие установило жительницу Кременчуга, которая вместе со своими сообщниками покупала незаконно изготовленный товар оптовыми партиями. В дальнейшем табачную продукцию реализовывали в собственном магазине”, — сообщили в БЭБ.

Во время проведения санкционированных обысков детективы изъяли:

100 кг табака,

почти 5 тыс. пачек сигарет,

4,5 тыс. штук сигарет в зип-пакетах,

ароматизаторы в ассортименте,

приборы для набивки гильз,

сигаретные гильзы в количестве более 2200 коробок.

На изъятое имущество наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Детективы осуществляют досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Волынской области разоблачили лиц, хранивших незаконно изготовленные табачные и алкогольные изделия.

В ходе проведения расследования детективы БЭБ обнаружили, что жители Ковельщины приобрели и хранили в целях сбыта незаконно изготовленные сигареты без марок акцизного налога и фальсифицированный алкоголь. В домах фигуранток и автомобилях, по которым перевозили контрафакт, провели обыски. Выявленные во время санкционированных обысков и какое наказание грозит за совершенные правонарушения, читайте по ссылке.



