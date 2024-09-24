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В Полтавской области продавали поддельный товар под известными марками

Поддельные сигареты подозреваемые продавали в собственном магазине

24 сентября 2024, 17:45
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Кречмаровская Наталия

В Полтавской области разоблачили группу лиц, продававших незаконно изготовленные сигареты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.

В Полтавской области продавали поддельный товар под известными марками

Поддельные сигареты. Фото БЭБ

Правонарушители продавали незаконно изготовленные сигареты и поддельные табачные изделия известных марок. “Следствие установило жительницу Кременчуга, которая вместе со своими сообщниками покупала незаконно изготовленный товар оптовыми партиями. В дальнейшем табачную продукцию реализовывали в собственном магазине”, — сообщили в БЭБ.

Во время проведения санкционированных обысков детективы изъяли:

  • 100 кг табака,

  • почти 5 тыс. пачек сигарет,

  • 4,5 тыс. штук сигарет в зип-пакетах,

  • ароматизаторы в ассортименте,

  • приборы для набивки гильз,

  • сигаретные гильзы в количестве более 2200 коробок.

На изъятое имущество наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Детективы осуществляют досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Волынской области разоблачили лиц, хранивших незаконно изготовленные табачные и алкогольные изделия.

В ходе проведения расследования детективы БЭБ обнаружили, что жители Ковельщины приобрели и хранили в целях сбыта незаконно изготовленные сигареты без марок акцизного налога и фальсифицированный алкоголь. В домах фигуранток и автомобилях, по которым перевозили контрафакт, провели обыски. Выявленные во время санкционированных обысков и какое наказание грозит за совершенные правонарушения, читайте по ссылке.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/biuro-ekonomichnoi-bezpeky-na-poltavshchyni-vykrylo-hrupu-osib-iaki-prodavaly-nezakonno-vyhotovleni-syharety
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