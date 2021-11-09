В Полтавской области от коронавируса умерла 23-летняя роженица: подробности

В Полтавской области, в Кременчугском медицинском заведении от ковида ушла из жизни 23 молодая женщина, только родившая ребенка. Об этом сообщает медиа "Кременчугская газета".

Под Полтавой от COVID-19 умерла молодая роженица (фото из открытых источников)

Молодая мама ушла из жизни в медицинском учреждении "Правобережная". Сюда ее доставили в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Она была долго подключена к аппарату ИВЛ. Младенца полтавчанка родила преждевременно, ей сделали кесарево сечение. Ребенок жив, а вот его маму медики не смогли вырвать из объятий смерти.

Также в этой больнице находится на лечении под наблюдением врачей 10 беременных женщин, инфицированных тяжелой болезнью.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черниговской области от коронавируса скончался девятиклассник. Сообщил об этой трагедии в городе Корюковка сегодня, 18 октября, председатель городского совета Ратан Ахмедов. Он отметил, что в городе становится все больше ковидных больных. В частности, идет рост тяжелых случаев, а такие больные не могут обойтись без кислорода. По словам мэра Корюковки, здесь это первая младенческая смерть от короновирусной болезни. Мальчик был инфицирован в городе от взрослых. И это произошло потому, что в городке нет коллективного иммунитета, никто не соблюдает режим, когда кругом нужно сейчас находиться в масках.

Также "Комментарии" сообщали о том, что на борту пассажирского самолета от коронавируса умер пассажир . Происшествие произошло на борту авиалайнера, следовавшего из Стамбула в Гамбург. По информации СМИ, примерно 51-летний пассажир самолета "умер во время полета". Когда борт приземлился в пункте назначения и все пассажиры вышли, было обнаружено тело мужчины.

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