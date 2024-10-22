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В Полтавской области мужчина повесился в ТЦК: детали

Трагический случай в ТЦК на Полтавщине: военнообязанный покончил с собой

22 октября 2024, 11:27 comments1555
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Черновалова Кристина

В Полтавской области в одном из районных территориальных центров комплектования (ТЦК) произошел трагический инцидент. Мужчина, которого доставила полиция, покончил с собой прямо в помещении пункта сбора военнообязанных.

В Полтавской области мужчина повесился в ТЦК: детали

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Согласно официальной информации областного ТЦК, мужчина находился в розыске и был задержан полицией и доставлен в пункт предварительного сбора. Правоохранители подтвердили, что мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК), о чем был составлен акт отказа.

“На пункт предварительного сбора военнообязанный был доставлен полицией, поскольку находился в розыске. Он отказался проходить военно-врачебную комиссию и был составлен акт отказа. По данному факту готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного правонарушения по статье 336 Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении ТЦК.

Оказалось, что в 2023 году мужчина уже был осужден условно по этой же статье. Он получил три года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год, завершившийся совсем недавно – в сентябре 2024 года.

Представители областного ТЦК утверждают, что никакого физического или психологического давления на мужчину не оказывалось. После составления акта он оставался в пункте сбора, где должен был ожидать завершения оформления документов. Однако, во время этого ожидания, произошло то, что мало кто мог предсказать — мужчина покончил с жизнью.

По данному факту правоохранительные органы уже открыли уголовное производство. В настоящее время идет служебное расследование, в рамках которого будут изучены все детали и обстоятельства этого трагического случая.



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Источник: https://www.facebook.com/Poltavskyi.TCK/posts/pfbid0q9J2hUafqkC7dohcqsJgy7bSCbpaa4sP2tzF6q1UdA9JzxHwDgFS36X8xJZHKj2Yl
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