В Полтаве пассажиры подрались прямо в троллейбусе за сидячее место (ВИДЕО)

В областном центре Полтавщины в городском троллейбусе между двумя пассажирами возникла потасовка за сидячее место. Конфликт возник, когда люди заходили в салон на одной из остановок. Об этом информирует Telegram-канал " V Poltave ".

Двое мужчин подрались из-за места в троллейбусе (фото из открытых источников)

Горожане ссорились и начали выпихивать друг друга из салона троллейбуса. Сильнейший горожанин вытолкал более слабого. Но тот разгневанный вернулся снова, чтобы наказать своего земляка. Присутствовавшие в салоне едва утихомирили агрессивных горожан.

Город с 19 октября находится в "красной" зоне вспышки. Потому количество пассажиров в салоне общественного транспорта должно соответствовать количеству мест для сидения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как в Полтаве поощряют граждан к вакцинации . Полтавский футбольный клуб "Ворскла" подарил тысячу бесплатных билетов на домашний матч жителям города, которые пройдут вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщают в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации. В пять полтавских центров вакцинации привезли по 200 билетов для тех граждан, которые первыми получат прививку. Начали раздавать билеты на матч "Ворсклы" с 10 августа. Губернатор Полтавщины поблагодарил руководителей клуба "Ворскла" за такую поощрительную акцию для граждан, стремящихся быть здоровыми и защищенными. Т им, кто желает получить дозу вакцины от COVID-19 в центрах вакцинации, следует взять с собой паспорт, идентификационный код или декларацию для семейного врача. Ближайший матч "Ворсклы" с футбольным клубом "Верес" из Ровно запланирован на 14 августа. Матч состоится на стадионе "Авангард". Впрочем, у полтавчан есть еще время, чтобы получить билеты на матч бесплатно.

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