В Полтаве иностранец похитил авто с двумя маленькими детьми

Вчера в Полтаве произошло чрезвычайное происшествие. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, 20-летний студент-иностранец похитил автомобиль, в салоне которого находилось двое маленьких детей.

В полиции говорят, что к ним обратился владелец Опеля Зафира, который сообщил об угоне своего авто, а также похищении детей, сидевших на заднем сидении. Одному из малышей всего год, второму - восемь. В результате копы начали преследовать угонщика, и тот, скрываясь от погони, попал в ДТП. Злоумышленника все же задержали: им оказался 20-летний студент из Судана, которому за похищение детей и угон авто грозит до 5-ти лет тюрьмы. Что же касается детей, к счастью, они физически не пострадали.

Напомним, в Мариуполе неизвестный в шапке и с бородой, как у Деда Мороза, совершил вооруженное нападение на охранника комбината. Ворвавшись на предприятие, злоумышленник выпустил пять пуль в 58-летнего мужчину, после чего скрылся, - сообщили в Национальной полиции Мариуполя.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!