В полиции рассказали о последних часах жизни нардепа Полякова: подробности

Работники полиции города Киева проверили, чем занимался народный избранник Антон Поляков, ушедшего из жизни в ночь с 7 на 8 октября в частном такси, в несколько последних часов своей жизни. Об этом во время встречи с представителями медиа сообщил начальник Нацполиции столицы Иван Выговский.

Полиция узнала, как нардеп Поляков провел последние часы своей жизни (фото из открытых источников)

По его словам, покойный поехал в один из ночных заведений города, где выпивал со своим приятелем. После этого они катались по Киеву. Его приятель сделал предложение подвезти его на квартиру, где жил депутат. Но он отказался, сказав, что поссорился со своей пассией. И полтора часа они ездили по столице. Этот знакомый, спеша по своим делам, пересадил Полякова в автомобиль такси, что должен был доставить его домой. На одной из улиц таксист совершил нарушение, его остановил патрульный экипаж полиции. Именно они увидели в салоне авто пассажира, что лежал на заднем сиденье.

Главный полицейский Киева отметил, что водитель такси рассказал полиции, что его пассажир пьян и ему плохо. Именно киевские полицейские вызвали медиков и начали оказывать парламентском избраннику первую медицинскую помощь. Медики, прибывшие на вызов, начали спасать его, но меры реанимации не смогли вернуть нардепа к жизни, он умер. В крови установили около 1 промилле алкоголя.

Вместе с тем этот влиятельный киевский милиционер не подтвердил информацию, опубликованную в социальных сетях, что накануне смерти нардеп провел свое время в обществе криминального авторитета.

В развлекательном заведении он угощался вместе с Русланом Джамбулатовым, но он не имеет отношения к криминалу и не является судимым. Также фамилия этого гражданина не состоит в санкционном списке.

Важно, что установлена личность частного водителя, который также будет выступать в роли свидетеля в этом деле, как и Руслан Джамбулатов.

Руководитель киевской полиции еще сообщил, что следователи проверят медицинскую карту покойного нардепа. В частности, должны уточнить, знал ли представитель парламента об имеющейся у него тяжелой сердечной болезни, которая, по главной версии следователей, стала причиной его смерти.

Вместе с тем следствие работает в другом направлении, по другой версии. Проводится экспертиза о наличии в организме умершего ядовитых веществ. О результатах сообщат через несколько дней.

Напомним, что "Комментарии" информировало о том, что Александр Корниенко дал комментарий о смерти Антона Полякова .

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