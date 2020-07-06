В Польше столкнулись три автобуса: среди пострадавших есть украинцы

Вчера около 20:00 на автодороге между населенным пунктом Рогова и Дзвижина в Западнопоморском воеводстве Польши произошло столкновение двух пассажирских автобусов и одного микроавтобуса. Как сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на информацию МИД Украины, среди пострадавших оказались две украинки.

По словам консульского департамента МИД Украины Сергея Погорельцева, наши гражданки получили повреждения различных степеней тяжести, но одну из них уже выписали из местной лечебницы.

"Вторая наша соотечественница находится в больнице городе Колобжег, угрозы для ее жизни нет", - отметил дипломат.

По информации местных СМИ, во время движения автобуса не разминулись на дороге, столкнувшись лоб в лоб. В результате ДТП ранения получили 14 пассажиров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вчера в Херсонской области произошел масштабный пожар, в котором подозревают сожителя хозяйки квартиры на верхнем этаже.

Пока весь основной состав сотрудников ГУ ГСЧС занимался ликвидацией пожара, новокаховская полиция его задержала..

Сам мужчина уверяет, что спал в то время, как квартира загорелась и отрицает свою причастность к поджогу.





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