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Главная Новости Общество происшествия В Новой Каховке горит пятиэтажка: семейная ссора переросла в трагедию
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В Новой Каховке горит пятиэтажка: семейная ссора переросла в трагедию

В городе под Херсоном сначала загорелась квартира на пятом этаже, но пламя быстро распространилось на крышу и охватило периметр дома

сегодня, 17:37
Автор:

Екатерина Белоброва
В Новой Каховке горит пятиэтажка: семейная ссора переросла в трагедию

В Новой Каховке Херсонской области происходит крупный пожар пятиэтажного дома по адресу ул. Букина, 20. Об этом сообщает издание "Online Нова Каховка"

Как стало известно, в квартире на пятом этаже произошла ссора между парой, не состоящей в официальном браке, после чего сожитель поджег квартиру, где проживал вместе с ее хозяйкой.  В условиях высокой температуры воздуха, пламя немедленно распространилось, достигло крыши и быстро охватило весь периметр многоквартирного здания.

Пока весь основной состав сотрудников ГУ ГСЧС занимался ликвидацией пожара, новокаховская полиция задержала возможного подозреваемого.

Сам мужчина уверяет, что спал в то время, как квартира загорелась и отрицает свою причастность к поджогу. 

Сейчас пожар дома локализован. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что после взрыва высотного дома на Позняках в Киеве, потенциальный кандидат в мэры столицы Николай Тищенко принес его жителям подарки сомнительной ценности





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