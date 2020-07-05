В Новой Каховке горит пятиэтажка: семейная ссора переросла в трагедию

Язык
BTC/USD
9020.54
ETH/USD
225.01
LTC/USD
41.34
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
30.60
RUB/UAH
0.38
Екатерина Белоброва
В Новой Каховке Херсонской области происходит крупный пожар пятиэтажного дома по адресу ул. Букина, 20. Об этом сообщает издание "Online Нова Каховка".
Как стало известно, в квартире на пятом этаже произошла ссора между парой, не состоящей в официальном браке, после чего сожитель поджег квартиру, где проживал вместе с ее хозяйкой. В условиях высокой температуры воздуха, пламя немедленно распространилось, достигло крыши и быстро охватило весь периметр многоквартирного здания.
Пока весь основной состав сотрудников ГУ ГСЧС занимался ликвидацией пожара, новокаховская полиция задержала возможного подозреваемого.
Сам мужчина уверяет, что спал в то время, как квартира загорелась и отрицает свою причастность к поджогу.
Сейчас пожар дома локализован. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что после взрыва высотного дома на Позняках в Киеве, потенциальный кандидат в мэры столицы Николай Тищенко принес его жителям подарки сомнительной ценности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости