В Польше Рокоссовский остался без головы

В четверг, 30 июля, в польском городе Легнице украли памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. Об этом сообщает местный портал Fakty — Legnica.

По имеющимся данным, неизвестные увезли 600-килограмовый памятник, взломав ворота муниципального кладбища Красной армии, на территории которого он был установлен. Позже сотрудники Музея меди, частью экспозиции которого был монумент Рокоссовского, обнаружили его лежащим в поле, однако уже с отпиленной головой.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Польше установили памятник Владимиру Ленину.

Так, "Ленин" появился перед федеральной штаб-квартирой марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ). Отмечается, что город безуспешно пытался помешать установке памятника во дворе здания, возведение более двухметровой статуи русского коммуниста и революционера несколько раз откладывалось. Городской совет Гельзенкирхена даже подал на марксистов в суд, пытаясь остановить акцию, назвав Ленина "представителем насилия, подавления, террора и огромных человеческих страданий". Кроме того, в городе уверены, что статуя не впишется в архитектурный код. Но МЛПГ все же отстояли свое решение. Добавим, что статуя была изготовлена в СССР, а немецкая партия купила ее в Чехии за 18 тысяч долларов.











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