В Покровске отопления не будет: что будет зимой в городе

Централизованного отопления в Покровске Донецкой области не будет этой зимой, несмотря на готовность котельных . Об этом 18 октября в эфире "Суспильное. Студия" сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, передает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

"Большого отопительного сезона не будет, потому что нет воды, частичного газоснабжения, хотя котельные готовы к работе. Будут открыты несколько теплопунктов – "пунктов незламности"", – отметил глава ГВА.

По словам Сергея Добряка, город можно разделить на две части – частную застройку и многоквартирный сектор. В многоквартирной застройке отопления не будет, а в частных домах, при наличии газа, можно будет отапливать дома или углем, дровами и т.д.

"На 80 процентов почти уничтожена критическая инфраструктура. Город без воды, частично с электричеством — в десяти селах нет света, в Родинском с 18 сентября нет света, 40 процентов города Покровск также без света", — рассказал Сергей Добряк.

В Покровске, как уточнил глава ГВА, работают небольшие магазины, рынок, где люди смогут приобрести необходимое, работают банкоматы, Укрпочта. Есть несколько врачей.

По состоянию на 9 августа в городе находились 48 тысяч человек, 5900 детей, по состоянию на 18 октября менее 12 тысяч человек, 64 ребенка. Около шести тысяч жителей — это те, кто вовлечен в работу критической инфраструктуры.

"Семьи с детьми точно выедут до конца месяца, знают куда. То есть сейчас сама эвакуация не такая резвая, какая была до того, неделю как она спала. Были дни, когда у нас выезжали по тысяче в день", — отметил руководитель Покровской общины.

Сейчас из города людей эвакуируют безвозмездными автобусами в Павлоград Днепропетровской области, откуда есть возможность уехать эвакопоездами. По словам начальника ГВА, жителей Покровска принимают в Хусте, Новомосковске, Кировоградской области, в Кропивницком.