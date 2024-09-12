В Покровске нет света, воды и газа: местные власти обратились к жителям

Неделю назад, 5 сентября, россия совершила очередной акт терроризма. Ее снаряды снова были направлены на объекты критической инфраструктуры. Среди них – энергетические предприятия ДТЭК.

Покровск. Фото из открытых источников

По информации Покровской городской военной администрации, в результате обстрела без электроснабжения на несколько суток остался почти весь город. Части Покровска энергетики его вернули. Жителям района Динасового завода, которые до сих пор без электроснабжения, его восстановить технически невозможно.

За прошедшие сутки враг дважды попал в инфраструктурные объекты города. 11 сентября около 10:50 произошел вражеский обстрел восточной части Покровска. Попадание произошло возле одного из путепроводов. От взрывной волны также получили повреждения жилые многоквартирные дома.

Сегодня, 12 сентября, в 04:40 враг снова попал в дорожно-транспортный объект и разрушил одну из секций путепровода.

В настоящее время тип вооружения устанавливается.

Информация о пострадавших не поступала.

"По состоянию на сегодняшний день враг оставил громаду без света, газа и воды. Кроме того, уничтожает дорожную инфраструктуру и объекты критической инфраструктуры.

Выход один – эвакуироваться, пока есть возможность уехать из города!" – призвали в ГВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Покровская громада осталась без водоснабжения

Остановлена работа единственного резервного источника потребителей Покровской громады в Донецкой области – модульной фильтровальной станции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации.

"Из-за технической неисправности, вызванной постоянными вражескими обстрелами Покровского района, полностью остановлена подача воды на Покровскую громаду из альтернативного источника водоснабжения. Компания "Вода Донбасса" из-за остановки производственных объектов не будет производить подачу воды потребителям Покровской громады", — сообщают в Покровской ГВА.

Еще раньше в Покровске и Родинском исчезло газоснабжение.