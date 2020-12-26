В поезде "Укрзализныци" сгорело двое мужчин

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Владимир Лавский
Тела двух мужчин обнаружили на пожаре в пассажирском вагоне под Полтавой. Подробности рассказал Gazeta.ua пресс-офицер ГУ ДСНС в Полтавской области Виталий Шакаревський.
Трагедия произошла вечером пятницы 25 декабря на территории структурного подразделения Центра механизации путевых работ филиала "Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныци" по улице Горького в селе Копылы Полтавского района.
Пожарным, прибывшим на вызов, сотрудники предприятия сообщили, что в вагоне может находиться четыре человека.
Тушили пожар более трех часов: локализовали пламя в 22:58, о ликвидации сообщили в 00:27. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания. В вагоне выгорело внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка.
По предварительной информации, вагон использовали как место отдыха для работников ремонтной бригады. Причины пожара выясняются.
Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня умер известный советский разведчик.
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