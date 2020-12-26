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Главная Новости Общество происшествия В поезде "Укрзализныци" сгорело двое мужчин
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В поезде "Укрзализныци" сгорело двое мужчин

В пассажирском вагоне живьем умерло двое мужчин

сегодня, 13:25
Автор:

Владимир Лавский

Тела двух мужчин обнаружили на пожаре в пассажирском вагоне под Полтавой. Подробности рассказал Gazeta.ua пресс-офицер ГУ ДСНС в Полтавской области Виталий Шакаревський.

В поезде "Укрзализныци" сгорело двое мужчин

Трагедия произошла вечером пятницы 25 декабря на территории структурного подразделения Центра механизации путевых работ филиала "Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныци" по улице Горького в селе Копылы Полтавского района.

"В 20:56 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре на территории производственного предприятия. Загорелся вагон, стоявший отдельно", — рассказал Шкаревский.

Пожарным, прибывшим на вызов, сотрудники предприятия сообщили, что в вагоне может находиться четыре человека.

Тушили пожар более трех часов: локализовали пламя в 22:58, о ликвидации сообщили в 00:27. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания. В вагоне выгорело внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка.

"Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили без признаков жизни двух мужчин 1973 рождения. Для выяснения причин смерти тела направили в Полтавский областного бюро судебно-медицинской экспертизы", — сообщил представитель ДСНС.

По предварительной информации, вагон использовали как место отдыха для работников ремонтной бригады. Причины пожара выясняются.

Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня умер известный советский разведчик. 



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Источник: https://gazeta.ua/articles/np/_dvoye-cholovikiv-zgorili-u-vagoni-ukrzaliznici/1005086
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