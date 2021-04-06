В поезде Константиновка-Киев двое бойцов устроили стрельбу: подробности (ОБНОВЛЕНО)

В одном из вагонов пассажирского поезда №126, который направлялся из Константиновки в Киев, двое военнослужащих устроили стрельбу из табельного оружия. К счастью, никто не пострадал, а нарушителей сняли с поезда, передает "Украинская правда" со ссылкой на сообщение УЗ.

В поезде Киев-Константиновка двое бойцов устроили стрельбу - фото из открытых источников

"Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружены двое пассажиров поезда №126 "Киев — Константиновка" – военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне", — сказано в сообщении.

Отмечается, что данные пассажиры имели разрешение на ношение оружия. По предварительным данным, оно было табельным. Военнослужащие были сняты с маршрута на станции Красноград, а поезд продолжил движение в направлении Константиновки, однако с задержкой практически в шесть часов. Пока не прибыли сотрудники правоохранительных органов, железнодорожники прикладывали максимум усилий, чтобы другие 11 пассажиров, находящиеся в вагоне, не пострадали.

Позже в пресс-службе полиции Харьковской области отметили, что сообщение, о выстрелах в купе поезда сообщением "Константиновка-Киев" поступило в Красноградский районный отдел полиции 6 апреля около 2:00. Стало известно, что двое военных закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Начальник харьковской полиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД. Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение.

В результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут.



По данным источника, по факту произошедшего открыто уголовное производство.

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