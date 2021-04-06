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Главная Новости Общество происшествия В поезде Константиновка-Киев двое бойцов устроили стрельбу: подробности (ОБНОВЛЕНО)
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В поезде Константиновка-Киев двое бойцов устроили стрельбу: подробности (ОБНОВЛЕНО)

По факту произошедшего открыто уголовное производство

сегодня, 11:44
Автор:

Елизавета Черных

В одном из вагонов пассажирского поезда №126, который направлялся из Константиновки в Киев, двое военнослужащих устроили стрельбу из табельного оружия. К счастью, никто не пострадал, а нарушителей сняли с поезда, передает "Украинская правда" со ссылкой на сообщение УЗ. 

В поезде Константиновка-Киев двое бойцов устроили стрельбу: подробности (ОБНОВЛЕНО)

В поезде Киев-Константиновка двое бойцов устроили стрельбу - фото из открытых источников

"Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружены двое пассажиров поезда №126 "Киев — Константиновка" – военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне", — сказано в сообщении. 

Отмечается, что данные пассажиры имели разрешение на ношение оружия. По предварительным данным, оно было табельным. Военнослужащие были сняты с маршрута на станции Красноград, а поезд продолжил движение в направлении Константиновки, однако с задержкой практически в шесть часов. Пока не прибыли сотрудники правоохранительных органов, железнодорожники прикладывали максимум усилий, чтобы другие 11 пассажиров, находящиеся в вагоне, не пострадали.  

Позже в пресс-службе полиции Харьковской области отметили, что сообщение, о выстрелах в купе поезда сообщением "Константиновка-Киев" поступило в Красноградский районный отдел полиции 6 апреля около 2:00. Стало известно, что двое военных закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Начальник харьковской полиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД. Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение. 

В результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут.

По данным источника, по факту произошедшего открыто уголовное производство. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в американском городе Бирмингем (штат Алабама) в   парке поссорились двое мужчин. В результате выяснения отношений спорившие взялись за оружие. В этот момент в зоне отдыха находились несколько сотен человек, причем среди них семьи с детьми, однако это не остановило конфликтующих мужчин. В результате перестрелки  была убита женщина, еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один получил травмы, опасные для жизни. Полицейские начали операцию по задержанию преступников.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/6/7289142/
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