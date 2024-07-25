В Папуа-Новой Гвинее произошла масштабная резня мирного населения: людей убивали мачете и пистолетами

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Slava Kot
В Папуа-Новой Гвинее произошли нападения членов враждующих племен. Банды, которые состояли преимущественно из молодых людей, атаковали два села. Были убиты по меньшей мере 26 человек, в том числе 16 детей. Полиция утверждает, что банда из более 30 молодых людей также насиловала женщин и девушек перед устроением резни.
В Папуа-Новой Гвинее произошло массовое убийство. Фото из открытых источников
Начальник полицейского участка Ангорам, инспектор Питер Менди, рассказал об ужасных событиях в нескольких селах Папуа-Новой Гвинеи.
Однако это стало лишь началом жестоких массовых убийств мирного населения.
По его словам, общее количество подтвержденных погибших достигло 26 человек, среди которых 16 детей. Однако Питер Менди подчеркнул, что в селах до сих пор есть люди, которые считаются пропавшими без вести.
Из-за того, что села расположены в отдаленной местности, полиция прибыла на место инцидента через несколько дней и объявила поиски членов банды. Полиция нашла 33 подозреваемых, которые могли бы быть причастны к убийствам и поджогам домов.
На резню мирного населения отреагировал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, заявивший, что "ужасен шокирующим взрывом смертоносного насилия в Папуа-Новой Гвинее". Тюрк призвал власти провести быстрое, беспристрастное и прозрачное расследование, чтобы наказать виновных.
Племена сражались друг с другом в Папуа-Новой Гвинее на протяжении веков, но наплыв наемников и автоматического оружия увеличил насилие. Конфликты особенно обострились после выборов 2022 года, когда были приняты законы о земле.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Лондоне мужчина напал с самурайским мечом на прохожих.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали циничное заявление о резне в Буче, которое устроили российские солдаты.
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