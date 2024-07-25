В Папуа-Новой Гвинее произошла масштабная резня мирного населения: людей убивали мачете и пистолетами

В Папуа-Новой Гвинее произошли нападения членов враждующих племен. Банды, которые состояли преимущественно из молодых людей, атаковали два села. Были убиты по меньшей мере 26 человек, в том числе 16 детей. Полиция утверждает, что банда из более 30 молодых людей также насиловала женщин и девушек перед устроением резни.



В Папуа-Новой Гвинее произошло массовое убийство. Фото из открытых источников

Начальник полицейского участка Ангорам, инспектор Питер Менди, рассказал об ужасных событиях в нескольких селах Папуа-Новой Гвинеи.

"В прошлую среду, 17 числа, группа, вооруженная пистолетами, мачете и проволочными катапультами, напала на деревню Ангорам, подожгла дома и убила пожилого мужчину и 5-летнего мальчика", — рассказал полицейский.

Однако это стало лишь началом жестоких массовых убийств мирного населения.

"На следующий день они напали на село Тамбари, изнасиловали женщин и молодых девушек, а затем порезали их мачете, маленьких детей также порезали мачете", — добавил местный инспектор.

По его словам, общее количество подтвержденных погибших достигло 26 человек, среди которых 16 детей. Однако Питер Менди подчеркнул, что в селах до сих пор есть люди, которые считаются пропавшими без вести.

Из-за того, что села расположены в отдаленной местности, полиция прибыла на место инцидента через несколько дней и объявила поиски членов банды. Полиция нашла 33 подозреваемых, которые могли бы быть причастны к убийствам и поджогам домов.

На резню мирного населения отреагировал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, заявивший, что "ужасен шокирующим взрывом смертоносного насилия в Папуа-Новой Гвинее". Тюрк призвал власти провести быстрое, беспристрастное и прозрачное расследование, чтобы наказать виновных.

Племена сражались друг с другом в Папуа-Новой Гвинее на протяжении веков, но наплыв наемников и автоматического оружия увеличил насилие. Конфликты особенно обострились после выборов 2022 года, когда были приняты законы о земле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Лондоне мужчина напал с самурайским мечом на прохожих.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали циничное заявление о резне в Буче, которое устроили российские солдаты.