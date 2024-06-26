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В отеле Hilton в Киеве нашли тело атташе посольства США в Украине

Атташе посольства США было найдено мертвым в Киеве

26 июня 2024, 18:57
Автор:
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Лиля Воробьева
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Вчера, 25 июня, в отеле Hilton в Киеве было обнаружено тело атташе посольства США в Украине. По данным источников РБК-Украина, тело было обнаружено около 11:00, и на нем не были обнаружены следы насилия.

В отеле Hilton в Киеве нашли тело атташе посольства США в Украине

Посольство США в Украине (иллюстративное фото)

Известно, что дипломат приехал в Украину 15 июня и имел повышенный уровень холестерина.

В настоящее время посольство США эту информацию не комментирует.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США раскрыли свое видение стратегии успеха Украины. Обеспечить успех Украины в войне против России можно тремя действиями. Необходимо лишить Москву возможностей продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить Украине экономический ущерб. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии посол Джеймс О'Брайен.

Он отметил, что это предполагает лишение России возможностей использовать огневые рубежи и мешать Украине восстанавливать свою экономику. Достичь такого прогресса можно с достаточным обеспечением украинцев средствами ПВО и другими вооружениями, чтобы страна могла бороться в течение длительного периода. Впоследствии возникнет момент, когда Россия должна задуматься, может ли она продвигаться дальше. Подытожив вышесказанное, представитель Госдепартамента добавил, что определение успеха Украины также состоит в том, чтобы страна могла в конце концов контролировать всю свою международно признанную территорию.

Также лидер США подчеркнул, что подписано соглашение о безопасности США и Украины, а также санкции и шаги по использованию российских активов – все составляющие усилий Вашингтона, которые должны привести к победе Киева.


 

 



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