kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.09.2020

BTC/USD

10834.78

ETH/USD

378.00

LTC/USD

47.89

НБУ 18.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В ООС снова потери – во время тушения пожара подорвался боец ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

В ООС снова потери – во время тушения пожара подорвался боец ВСУ

Происшествие произошло во время тушения очага возгорания сухой травы недалеко от населенного пункта Железное - сдетонировало неизвестное взрывное устройство

сегодня, 19:43
Автор:

Дмитрий Симоненко

В зоне Операции объединенных сил снова потери – во время тушения очага возгорания сухой травы подорвался военнослужащий Вооруженных сил Украины. Происшествие произошло недалеко от населенного пункта Железное. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В ООС снова потери – во время тушения пожара подорвался боец ВСУ

Фото: из открытых источников

"Недалеко от населенного пункта Железное военнослужащие Вооруженных сил Украины локализировали очаг возгорания сухой травы. Во время гашения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранение. Воину оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба штаба ООС сообщает, что, несмотря на достигнутые ранее договоренности о соблюдении режима тишины, оккупанты продолжают провоцировать военнослужащих ВСУ, периодически обстреливая позиции военных. Сегодня враг открыл огонь из подствольного гранатомета в районе Водяного, и из пулемета недалеко от населенного пункта Новотошковское. К счастью, потерь среди наших бойцов не зафиксировано.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в штабе ООС объяснили, почему не открывают ответный огонь.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!