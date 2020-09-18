В ООС снова потери – во время тушения пожара подорвался боец ВСУ

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Дмитрий Симоненко
В зоне Операции объединенных сил снова потери – во время тушения очага возгорания сухой травы подорвался военнослужащий Вооруженных сил Украины. Происшествие произошло недалеко от населенного пункта Железное. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Фото: из открытых источников
Кроме того,
пресс-служба штаба ООС сообщает, что, несмотря на достигнутые ранее
договоренности о соблюдении режима тишины, оккупанты продолжают провоцировать
военнослужащих ВСУ, периодически обстреливая позиции военных. Сегодня враг
открыл огонь из подствольного гранатомета в районе Водяного, и из пулемета
недалеко от населенного пункта Новотошковское. К счастью, потерь среди наших
бойцов не зафиксировано.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в
штабе ООС объяснили, почему не открывают ответный огонь.
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