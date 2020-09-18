В ООС снова потери – во время тушения пожара подорвался боец ВСУ

В зоне Операции объединенных сил снова потери – во время тушения очага возгорания сухой травы подорвался военнослужащий Вооруженных сил Украины. Происшествие произошло недалеко от населенного пункта Железное. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Фото: из открытых источников

"Недалеко от населенного пункта Железное военнослужащие Вооруженных сил Украины локализировали очаг возгорания сухой травы. Во время гашения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранение. Воину оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба штаба ООС сообщает, что, несмотря на достигнутые ранее договоренности о соблюдении режима тишины, оккупанты продолжают провоцировать военнослужащих ВСУ, периодически обстреливая позиции военных. Сегодня враг открыл огонь из подствольного гранатомета в районе Водяного, и из пулемета недалеко от населенного пункта Новотошковское. К счастью, потерь среди наших бойцов не зафиксировано.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в штабе ООС объяснили, почему не открывают ответный огонь.

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