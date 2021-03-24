В ООН назвали главные проблемы в ОРДЛО: пытки людей и закрытые пункты пропуска

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер назвала основные проблемы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). По словам представителя ООН, это пытки заключенных, ограничение свободы слова, закрытие КПВВ. Об этом Богнер заявила в эфире телеканала "Дом", передает РБК-Украина.

Матильда Богнер - фото: facebook com DonbassSOS

Еще одной проблемой является то, что боевики не допускают Миссию ООН к местам заключения и временного содержания лиц, которые находятся на неподконтрольных территориях, что, по словам Матильды Богнер, вызывает беспокойство. Представитель ООН утверждает, что наблюдение и проверки мест заключения являются одним из ключевых инструментов, способных снизить уровень насилия в местах лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен ужесточить борьбу с незаконным перемещением товаров, включая контрафактные табачные изделия, из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, особое внимание будет уделено предприятиям, которые работают на территории "Л/ДНР". Эксперты считают, что подобное незаконное перемещение через линию разграничения процветает, потому что это выгодно людям, которые принимают решения.

Это возможно только с молчаливого согласия представителей СБУ, МВД, ВСУ, Минобороны. Без связки этих составляющих подобное перемещение невозможно. В таком случае, власть если начнет разбирательство, рискует выйти сама на себя, "выстрелив" себе в ногу. К сожалению, в секторе нацбезопасности у нас находятся люди, которые не способны адекватно оценивать обстановку, объективно реагировать на нее и принимать соответствующие решения.





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