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В ООН назвали главные проблемы в ОРДЛО: пытки людей и закрытые пункты пропуска

Боевики не допускают Миссию ООН к местам заключения и временного содержания лиц, которые находятся на неподконтрольных территориях

сегодня, 16:52
Автор:

Елизавета Черных

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер назвала основные проблемы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). По словам представителя ООН, это пытки заключенных, ограничение свободы слова, закрытие КПВВ. Об этом Богнер заявила в эфире телеканала "Дом", передает РБК-Украина. 

В ООН назвали главные проблемы в ОРДЛО: пытки людей и закрытые пункты пропуска

Матильда Богнер - фото: facebook com DonbassSOS

Еще одной проблемой является то, что боевики не допускают Миссию ООН к местам заключения и временного содержания лиц, которые находятся на неподконтрольных территориях, что, по словам Матильды Богнер, вызывает беспокойство. Представитель ООН утверждает, что наблюдение и проверки мест заключения являются одним из ключевых инструментов, способных снизить уровень насилия в местах лишения свободы. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен ужесточить борьбу с незаконным перемещением товаров, включая контрафактные табачные изделия, из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. 

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, особое внимание будет уделено предприятиям, которые работают на территории "Л/ДНР". Эксперты считают, что подобное незаконное перемещение через линию разграничения процветает, потому что это выгодно людям, которые принимают решения. 

Это возможно только с молчаливого согласия представителей СБУ, МВД, ВСУ, Минобороны. Без связки этих составляющих подобное перемещение невозможно. В таком случае, власть если начнет разбирательство, рискует выйти сама на себя, "выстрелив" себе в ногу. К сожалению, в секторе нацбезопасности у нас находятся люди, которые не способны адекватно оценивать обстановку, объективно реагировать на нее и принимать соответствующие решения.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/oon-nazvali-glavnye-problemy-ordlo-pytki-1616593405.html
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