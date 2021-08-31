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Главная Новости Общество происшествия В одном из филиалов «Укрзализныци» насчитывали 2 млн гривен зарплаты людям, которые не выходили на работу
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В одном из филиалов «Укрзализныци» насчитывали 2 млн гривен зарплаты людям, которые не выходили на работу

Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет

сегодня, 02:51
Автор:

Ольга Чародий

Харьковское управление Службы безопасности разоблачило схемы присвоения заработных плат работников одного из филиалов "Укрзализныци". Государство потеряло 2 млн гривен. Об этом сообщили в пресс служба "УЗ".

В одном из филиалов «Укрзализныци» насчитывали 2 млн гривен зарплаты людям, которые не выходили на работу

«Укрзализныця» - фото из открытых источников

Отмечается, что руководство филиала насчитывало заработную плату работникам, которые фактически не находились на рабочих местах. По предварительным оценкам, государство понесло убытки почти на 2 миллиона гривен. Во время обысков рабочих мест фигурантов дела правоохранители изъяли документы и сведения об учете рабочего времени. Эти материалы стали основным доказательством незаконной деятельности. Начато уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, для поездов "Укрзализныци" закупали некачественные запчасти. Руководитель общества с ограниченной ответственностью наладил закупку запчастей, которые не соответствовали необходимым критериям качества, а их цена значительно превышала рыночную. По факту злоупотребления служебным положением начато уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. В Киеве правоохранители разоблачили схему хищения государственных денег. Чиновник фирмы наладил поставки в подразделения АО "Укрзализныця" запасных частей для электровозов, изготовленных якобы с качественных материалов. Следствию удалось установить, что стоимость запчастей была завышена в несколько раз по сравнению с аналогами. Сразу нескольким региональным филиалам АО "Укрзализныця" объявили о закупке указанных запасных частей. Но оборудование не соответствовало техническим условиям и критериям качества, а их серийная эксплуатация могла привести к непоправимый вред объектам критической инфраструктуры железнодорожной отрасли на сумму более 3 миллиардов гривен.


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Источник: https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/558290/
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