В Одесской области сын сжег живьем и забил до смерти собственную мать: подробности

В Одесской области 9 лет тюремного заключения получил житель одного из населенных пунктов, который облил горючим и нанес побои матери. Именно таким был окончательный вердикт Березовского районного суда Одесской области, который он вынес на прошлой неделе. Ближайшие родственники поссорились из-за платья, которое не понравилась сыну.

Сын сначала поджег, а затем убил мать (фото из открытых источников)

Убийство было совершено 21 февраля этого года. Ссора, которая закончилась трагедией, возникла из того, что юноше не понравилось грязное платье матери. Женщина пропустила мимо ушей замечания сына и платье не переодела. Обиды и перепалки закончились тем, что сердитый молодой человек вылил бензин прямо на мать. Топливо из бутылки он использовал для того, чтобы растопить печь в доме.

На несчастной вспыхнула одежда, но подозреваемый не угомонился и начал наносить ей удары в голову и в разные части тела.

Пострадавшую отвезли в местную больницу, где она через несколько дней умерла.

Тяжелые повреждения, которые она получила, это — ушиб головного мозга, внутричерепная травма, оказались не совместимыми с жизнью.

Убийца так и не признал свою вину. Говорил в суде, что матери только делал замечания, ему не нравился ее вид в несвежем платье. Одежда на убитой загорелась от искры из печи, где пылал огонь. Телесных повреждений ей тоже не наносил. Они, по его мнению, появились от того, что он не рассчитал силу, потому что нервничал, когда тушил горящую одежду. Еще говорил, что полиция давила на него, чтобы признал вину.

Суд, перед тем, как вынести приговор, принял во внимание показания судмедэксперта. Одесситка, как он показал, умерла от тяжелых травм, возникших от сильных ударов.

Теперь юноша, вина которого полностью доказана, будет отбывать наказание в местах лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что н а Одещине школьник попытался зарезаться прямо в лицее.

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