В Одесской области пенсионер поджег дом и подорвал себя гранатой (ВИДЕО)



















В Одесской области житель одного из населенных пунктов лишил сам себя жизни, публично подорвав себя гранатой. Местные полицейские начали расследование этого трагического случая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесском регионе.

Полицейские просили мужчину не делать необдуманных шагов (фото Нацполиция)

По информации правоохранителей, ночью 18 октября они получили звонок от жителя населенного пункта Усатово, который заявил, что намерен лишить себя жизни.

Житель Одесской глубинки уже стоял на своем дворе, держа в одной руке гранату, в другой — пистолет. Он публично целился из дула себе в голову, а боевая граната в руке была без чеки. И угрожал убийством, аргументируя свой поступок, что ему нет ради чего жить, что она закончилась, потому что кругом все, не так, как нужно.

В Усатово приехали работники из разных подразделений вместе с руководителем областного ведомства Национальной полиции Николаем Семенишиным. Он сам убеждал 62-летнего самоубийцу не совершать свою угрозу. С риском для жизни подошел к одесситу и предложил отдать ему часть из боевого арсенала самоубийцы. Но тот не хотел об этом и слушать. Не принял он и других, подходящих предложений полицейских о помощи ему лично. Три часа велись разговоры с упорным пенсионером, который стоял на своем.

Как рассказали полицейские, которые выезжали на место этого инцидента, уговоры и переговоры не дали никаких результатов. Сваливая все на проблемы, который у него собралось много, одессит поджег свой дом, и когда огонь уже пылал в жилье, взорвал таки себя той же злополучной гранатой.

Обыскивая его усадьбу, одесские полицейские нашли здесь немалый арсенал оружия. В частности, два пистолета, заряженный автомат и некоторые части боевой гранаты. Все это будут исследовать эксперты. Как и то, откуда взялась боевое оружие у обычного жителя одесской глубинки.

Расследуется уголовное производство по двум статьям УК. Это — п.5 ч. 2 ст. 115 - убийство с пометкой "самоубийство" и по ч. 1 ст. 263 - незаконное обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одесской области мужчина сжег автобус и грузовик .





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