В Одесской области обстреляли машину активиста (ВИДЕО)

Во вторник, 28 июля, рядом с селом Визирка произошло покушение на жизнь общественного активиста Демьяна Ганула. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

Как сообщили в национальной полиции, для проведения следственных действий в регионе введена специальная операция "Перехват". Сейчас на месте происшествия работает специальная группа, которая выясняет причины случившегося. Правоохранители устанавливают причины стрельбы и возможные мотивы покушения.

Руководитель одесского "Уличного фронта" Демьян Ганул уточнил, что покушение было на его жизнь. Его автомобиль обстреляли неизвестные, которые передвигались на машине Toyota RAV4, когда он возвращался с Южного.





Как ранее сообщали "Комментарии", с протестом под стены Министерства внутренних дел пришли 24 июля знакомые волонтера Алексея Кучапина. Мужчину нашли мертвым на съемной квартире в Киеве во вторник, 21 июля. Активисты уверены, что Кучапина убили и требуют найти и наказать виновных

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