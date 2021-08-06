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Главная Новости Общество происшествия В Одесской области 22-летняя женщина отказалась от двух новорожденных малышей: что известно о судьбе детей
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одесской области 22-летняя женщина отказалась от двух новорожденных малышей: что известно о судьбе детей

Выписываясь из роддома, она письменно отказалась от второго ребенка

сегодня, 20:31
Автор:

Лиля Воробьева

В Одесской области 22-летняя девушка за два года покинула в роддоме двух своих новорожденных детей. Об этом сообщает Телеграмм- канал "Одесса Инфо".

В Одесской области 22-летняя женщина отказалась от двух новорожденных малышей: что известно о судьбе детей

За два года женщина бросила двоих детей (фото из открытых источников)

Инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский. Информированные источники заявляют, что при выписке она написала письменное заявление об отказе и "ушла  прочь со спокойной душой".

"Роженица за свои 22-года уже отказывается от второго ребенка. Первую она родила два года назад и так же легко, без зазрения совести ушла. Первый ребенок был усыновлен, а для другого тоже найдут новую семью", — говорится в сообщении.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Одесской области школьник попытался зарезаться прямо в лицее: известны страшные подробности. Воспитанник одного из учебных заведений города Килия Одесской области, попытался покончить с собой прямо посреди уроков.

15-летний ученик Килиевського лицея № 3 отпросился с урока, вышел в школьный коридор и там нанес себе ранения в шею ножом. На месте ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, он находится в одном из медицинских учреждений города. По словам очевидцев, спасти юного самоубийцу удалось, благодаря слаженным действиям персонала школы, которые до прибытия врачей, оказывали первую помощь раненому подростку. По мнению следствия, одной из причин попытки самоубийства мог стать буллинг со стороны одноклассников или учителей к ребенку. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия. Следственная группа надеется, что сможет больше узнать, опросив одноклассников пострадавшего юноши и школьных педагогов.


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Источник: https://t.me/c/1450213869/12075
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